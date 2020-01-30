Президент Беларуси: «Китай – это серьёзный приоритет нашей страны»

За время госсслужбы в разных должностях у Николая Снопкова сложились хорошие отношения с должностными лицами КНР, и это будет хорошим подспорьем в работе нового посла. Беларусь – страна экспортоориентированная, так что сотрудничать с такими державами, лидерами на международной арене для нас крайне важно.

Новости Беларуси. Александр Лукашенко рассчитывает на прорыв в отношениях с Китаем. Об этом он заявил, принимая кадровые решения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Работать в Поднебесную в ближайшее время отправится Николай Снопков. Он занимал пост замглавы Администрации Президента.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Уход из Администрации Президента человека, который хорошо знает работу правительства, практическую работу, в области поработал, это будет на первых порах по крайней мере потеря приличная – я даю себе в этом отчет. Но выбора у нас другого нет.

Китай – это серьезный приоритет нашей страны. Мы все больше и больше опираемся на помощь и поддержку Китая. Не только в строительстве перспективных предприятий в нашей стране, кредитовании, но и рынок Китай открыл для нас на столько, на сколько мы можем туда войти. И Николай Геннадьевич контролировал, очень хорошо знает это направление. И я, откровенно говоря, рассчитываю, что мы осуществим настоящий прорыв в течение вашей работы.

Очень важные задачи стоят у нас по развитию отношений с этой очень дружественной для нас страной, гигантской страной. Я просто порой думаю: это счастье для нас, что мы в свое время очень правильно выбрали курс на дружбу с Китаем, когда Китай не был Китаем, когда Китай еще не был таким, какой он есть сейчас. Тогда он только на ноги вставал. Но там надо работать, упиваться своими успехами нельзя. Надо работать и очень серьезно работать.

Китайская Народная Республика, Российская Федерация, Европейский союз, возможно, с американцами удастся наладить отношения. Это «монстры», с которыми за счастье считают сотрудничать любые государства. Для нас очень важно как для страны с экспортоориентированной экономикой. Главное – это вопросы экономики, развитие торгово-экономических связей. Все остальное у нас в сотрудничестве с Китаем, как и с другими странами – Россией, Евросоюзом, США, – у нас это есть. Надо этот дом политикодипломатический поставить на прочный фундамент, прочную основу.

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