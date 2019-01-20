IT-сфера, фармацевтика, строительство и торговля. Какие реалии и перспективы белорусско-венгерского сотрудничества

Новости Беларуси. Международное взаимодействие характеризовало прошедшую политическую неделю в целом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На высшем и высоком уровне состоялось сразу несколько встреч с зарубежными гостями, в частности с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто. В Минске он не первый раз, в свое время посещал Будапешт и руководитель белорусского внешнеполитического ведомства. А вот президенты официальными визитами пока не обменивались. По предварительной информации, в 2019 году Беларусь посетит премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Белорусско-венгерские политические контакты активизировались несколько лет назад. Равно как и экономические. Максимум товарооборота был в 2014 году, когда общая цифра превысила 230 миллионов долларов. Далее – падение, но по итогу 2018 года страны вплотную подошли к 200 миллионам. Которые, конечно же, не устраивают ни одну, ни другую стороны, ведь потенциал – много больший. Об этом в том числе заявил Александр Лукашенко на встрече с Петером Сийярто 14 января в Минске.





Как Беларусь, так и Венгрия – государства с открытой экономикой. Это значит, что львиную долю произведенного нужно продавать. И тут двусторонние отношения рассматриваются не только с точки зрения простой торговли – нужна кооперация и поставка совместной продукции в третьи страны. В случае белорусско-венгерского взаимодействия ситуация еще более выигрышная. Беларусь – это ворота в Евразию, Венгрия – в Европу. И если сделать всё правильно, можно рассчитывать на существенную прибыль. Точки соприкосновения Беларуси и Венгрии – не только в экономике – искала Анастасия Иванникова.

Венгрия – страна, известная на весь мир благодаря кубику Рубика (самой продаваемой игрушке, которую не смогла обойти даже Барби) и местному изобретению – шариковой ручке. А еще именно венгерский язык считается одним из самых трудных. Но наши две страны все-таки общий язык нашли: дипломатический и политический. Александр Лукашенко: «Будет правильно, если я в начале нашей встречи поблагодарю вашу прекрасную страну» Отношения двух стран очень хорошие. Венгрия выступает за углубление отношений Беларуси и ЕС, к тому же всегда занимала принципиальную позицию в вопросе необходимости полной отмены каких-либо санкций против Беларуси. А еще именно официальный Будапешт в феврале 2017 года добился вывода биатлонного снаряжения из-под оружейного эмбарго ЕС.

Беларусь готова развивать сотрудничество с Венгрией по всем направлениям В ответ на такие теплые слова Петер Сийярто поблагодарит за радушный прием. Обмен дипломатическими комплиментами – словно доказательство: две страны – единомышленники, не иначе. Ну а пока политический диалог развивается стабильно хорошо, в экономике хотим взять новую высоту. Александр Лукашенко о сотрудничестве с Венгрией: По всем направлениям у нас есть возможности работать

Петер Сийярто, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии:

Мы хотим объединить свои усилия со всеми, кто считает важным сотрудничество между Западом и Востоком. Поэтому мы работаем над тем, чтобы Беларусь могла более тесно сотрудничать с Европейским союзом.

Петер Сийярто в Беларуси уже бывал, так что знаком и со страной, и со спецификой двусторонней дружбы. За свою карьеру был депутатом, пресс-секретарем премьер-министра Венгрии, госсекретарем Министерства иностранных дел и внешней торговли (с 2014-го возглавил это ведомство). Дипломат рассказал: интерес у Беларуси и Венгрии обоюдный. Подтверждает это и тот факт, что на неделе стороны подписали соглашение о взаимной защите инвестиций. Работали над документом почти 10 лет. В целом же в последние годы наблюдаем подъем в экономике. По предварительным подсчетам, в 2018 году наторговали больше чем на 200 миллионов долларов. Прибавили значительно – около 20. Но это, конечно, не предел. Уже сейчас работаем над конкретными совместными проектами.

Петер Сийярто:

Обе страны в скором времени собираются использовать в мирных целях атомную энергию. Здесь у нас открывается перспектива для сотрудничества. Обмен опытом, инжиниринг, создание совместных проектов.

Глава МИД Венгрии: В наших интересах – уважение и сотрудничество между Востоком и Западом Объединить усилия также хотим в IT-сфере, фармацевтике, строительстве. Совместное белорусско-венгерское предприятие совсем скоро будет возводить жилье на живописных берегах Дуная. Начнут с одного дома, дальше – больше. А вот с нашими фирменными «Белорусами» в Венгрии знакомы не первый год. Продукция Минского тракторного продается в этой стране с 1958 года. Ежегодно наши «Белорусы» составляют почти 60 % от всех тракторов, ввозимых в Венгрию.

Общие вкусы нашли и в продовольственной сфере.