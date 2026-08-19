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Новости по тегу #Беларусь-Венгрия

Лукашенко поздравил Андраша Баку с избранием Президентом Венгрии
19 августа 2026 19:39

Лукашенко поздравил Андраша Баку с избранием Президентом Венгрии

Посол Беларуси в Венгрии рассказал о взаимных интересах обеих стран
14 сентября 2025 17:09

Посол Беларуси в Венгрии рассказал о взаимных интересах обеих стран

Сийярто в Минске: мы заинтересованы в развитии экономического сотрудничества с Беларусью
10 сентября 2025 13:38

Сийярто в Минске: мы заинтересованы в развитии экономического сотрудничества с Беларусью

Венгрия подтвердила солидарность с Беларусью в вопросах международной повестки
10 сентября 2025 11:32

Венгрия подтвердила солидарность с Беларусью в вопросах международной повестки

Рыженков и Сийярто возглавят заседание межправкомиссии Беларуси и Венгрии в Минске
10 сентября 2025 05:56

Рыженков и Сийярто возглавят заседание межправкомиссии Беларуси и Венгрии в Минске

Венгрия выстраивает с Беларусью прагматичные и взаимовыгодные отношения
11 апреля 2025 19:55

Венгрия выстраивает с Беларусью прагматичные и взаимовыгодные отношения

Лукашенко поздравил руководство Венгрии с национальным праздником
20 августа 2024 09:09

Лукашенко поздравил руководство Венгрии с национальным праздником

Визит европейской делегации! О чём договорились главы МИД Беларуси и Венгрии?
29 мая 2024 19:51

Визит европейской делегации! О чём договорились главы МИД Беларуси и Венгрии?

Сийярто: cанкционная политика провалилась, мы продолжим укреплять сотрудничество ЕС и Беларуси
29 мая 2024 14:00

Сийярто: cанкционная политика провалилась, мы продолжим укреплять сотрудничество ЕС и Беларуси

Беларусь и Венгрия подписали дорожную карту сотрудничества между АЭС
29 мая 2024 11:47

Беларусь и Венгрия подписали дорожную карту сотрудничества между АЭС

Глава МИД Венгрии посещает с рабочим визитом Беларусь
29 мая 2024 06:57

Глава МИД Венгрии посещает с рабочим визитом Беларусь

Александр Лукашенко поздравил Тамаша Шуйока с избранием на пост Президента Венгрии
28 февраля 2024 13:42

Александр Лукашенко поздравил Тамаша Шуйока с избранием на пост Президента Венгрии