Новости по тегу #Беларусь-Венгрия

Александр Лукашенко пожелал венгерскому коллеге успехов на этом ответственном посту, а венгерскому народу – счастья и благополучия.
В Минск прилетал министр иностранных дел Венгрии. Петер Сийярто подтвердил солидарность с Беларусью в вопросах международной повестки.
«Мы не хотим, чтобы Европа ввязывалась в войну. Мы очень озабочены тем, что предпринимаются шаги в интересах эскалации. Наша страна хочет, чтобы мир и спокойствие вернулись в Европу», – поделился глава венгерского МИД.
В ходе переговоров стороны обсудили весь спектр вопросов двустороннего сотрудничества – от промышленности и туризма до сельского хозяйства и медицины.
В перечне направлений для развития двусторонних отношений промышленность, сельское хозяйство, фармацевтика и охрана здоровья, строительство, транспорт, туризм, образование и наука.
Как отметил глава МИД, Беларусь и Венгрия кооперируются в области энергетики, в том числе в строительстве атомных электростанций, а также в торговле и спорте.
11 октября 2026 14:56
11 октября 2026 14:55
11 октября 2026 14:53
11 октября 2026 14:52
11 октября 2026 14:32
11 октября 2026 11:32
11 октября 2026 11:08
11 октября 2026 10:47