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Глава МИД Венгрии: В наших интересах – уважение и сотрудничество между Востоком и Западом

14 января 2019 15:12
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Новости Беларуси. Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии прибыл в Минск с официальным визитом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже состоялась его встреча с белорусским коллегой.

Глава МИД Венгрии: В наших интересах – уважение и сотрудничество между Востоком и Западом-1

В числе подписанных документов – соглашение о содействии осуществлению и взаимной защите инвестиций.

Глава МИД Венгрии: В наших интересах – уважение и сотрудничество между Востоком и Западом-4

Петер Сийярто, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии:
Венгрия находится в центре Европы, и так сложилось, что нам пришлось усвоить горькие уроки истории. Сейчас в наших интересах – чтобы между Востоком и Западом было уважение и сотрудничество. И мы всегда активно поддерживаем те страны, которые тоже выступают за мир.

# Международное сотрудничество # Экономика # Петер Сийярто # Фотофакт

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