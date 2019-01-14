Глава МИД Венгрии: В наших интересах – уважение и сотрудничество между Востоком и Западом

Новости Беларуси. Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии прибыл в Минск с официальным визитом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже состоялась его встреча с белорусским коллегой.

Петер Сийярто, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии:

Венгрия находится в центре Европы, и так сложилось, что нам пришлось усвоить горькие уроки истории. Сейчас в наших интересах – чтобы между Востоком и Западом было уважение и сотрудничество. И мы всегда активно поддерживаем те страны, которые тоже выступают за мир.