«Это признание ваших заслуг». Конструктивная встреча Президента с главами МИД

Новости Беларуси. Традиции современной белорусской дипломатии обсудили 18 января во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По случаю 100-летнего юбилея со дня образования службы здесь состоялась встреча Президента с руководителями Министерства иностранных дел разных лет.

Минск выступает за многовекторность внешней политики, инициирует укрепление «пояса добрососедства» и предлагает провести новый переговорный процесс «Хельсинки-2». А в лексике международной дипломатии появился белорусский термин «интеграция интеграций». Разговор получился достаточно открытым, а местами даже весьма неожиданным.

Именно с этой публикации в газете «Заря» и началась история дипломатической службы Беларуси. Дата выхода заметки – 22 января 1919 года.

Юлия Бешанова, СТВ:

За сто лет в структуре МИДа изменилось многое, но задачи ведомства остались прежними: отстаивать национальные интересы на внешних рубежах и транслировать принципы ведения дел на международной арене. Сегодняшние геополитические партии редко разыгрываются по правилам. В таких непростых условиях интеллектуальные ресурсы дипломатов – это дорогого стоит.





О каждом из этих гостей Дворца Независимости можно снять не один сюжет. За их плечами события и решения, которые напрямую отразились на судьбе страны. Без преувеличения, эдакий совет дипломатических патриархов. Потому и встреча во Дворце Независимости, которая задумывалась праздничной, больше походила на совет по самым актуальным внешнеполитическим темам. Повод оглянуться на четверть века назад и еще раз проанализировать пройденный путь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наша встреча – это и признание ваших заслуг. Мы поговорим сегодня, каково ваше мнение, ваша точка зрения на развитие нашего государства, нашей Беларуси. Вы – люди опытные и со стороны наблюдаете все процессы. Со стороны, говорят, виднее. Это действительно так, когда находишься в этом котле, не всегда замечаешь нюансы, детали. Владимир Сенько у руля МИДа стоял в середине 90-х. Соавтор знаковых интеграционных проектов в белорусско-российских отношениях, он и сегодня уверен – курс выбран правильно и отклоняться от него не имеет смысла.

Владимир Сенько, министр иностранных дел Беларуси (1994-1998 годы):

Альтернативы глубокой интеграции с Россией, как в политической, так в экономической сфере, не существует. Это воочию доказала практика последних лет. Мы уже устали говорить о том, что наша ориентация – это многовекторная внешняя политика. Такая политика способна обеспечить наши стратегические, национальные интересы. Макей: Иногда нужно быть жёстким до предела, а иногда – проявить готовность к компромиссу Спустя 25 лет вопросы интеграции, как никогда актуальны. 2018-й в белорусско-российских отношениях во многом стал показательным. Лидеры часто встречались, дискутировали, порой, искали ответы на острые вопросы.

Вероятно, поэтому большинство экспертов смотрят на результат жизни в Союзном государстве исключительно сквозь призму топливно-энергетических споров. Но проблема куда глубже. Все чаще наблюдаем попытки поссорить белорусов и россиян. Это куда страшнее, чем финансовые потери от компенсации налогового маневра.

Александр Лукашенко:

Мне не совсем понятна (думаю, придется задать вопросы руководству России) такая несколько атака на Беларусь в СМИ. Пусть на ощупь пока, но типа того: «Батька-1», «Батька-2», «Батька-3»… Но если тогда они у меня хотели найти какие-то деньги и забрать. Пусть найдут и заберут. Я абсолютно чист и честен перед вами. Настораживает то, что они пытаются нас уже столкнуть с русскими. Президент: «Неужели кое-кому в России Украины не хватает?» От союзных договоренностей в Минске никто не отказывается. На все претензии аргументировано отвечаем – давайте играть по одним правилам.

Для предприятий – равные условия, для бизнеса – минус торговые ограничения, ведь договаривались же. Одним словом, готовы и дальше строить союз, но на равных, партнёрских основаниях. Александр Лукашенко:

Союз – пожалуйста. Объединение – пожалуйста, но только это люди должны решить, а не мы. Мы не отказываемся ни от одного тезиса. Если кто-то мне начинает говорить про объединение, то опять же с крыши: давай валюту общую. Мы не против общей валюты, но это должна быть общая валюта, а не валюта Центробанка России. Должен быть эмиссионный центр и неважно, где он располагается: или у тебя в Казани, или в Москве, Смоленске или Минске. Это должен быть эмиссионный центр, созданный на равных условиях. Если вы приводите пример Евросоюза, хорошо – на принципах Евросоюза. Но чтобы условия были равные и подход.

Вы хотите налоговую, таможенную политику унифицировать? Согласен. Тоже сказал в прошлый раз: но на лучших традициях и условиях, возьмем все лучшее у белорусов и россиян. Но не так: мы – большие, вы – малые, давайте делайте так, как у нас. Также было при вас, вы же помните. С этого всегда начиналось.

Некоторым не нравится курс, который выбрала для себя Беларусь, построенный на принципах справедливости. Нет сомнений и в том, как реагировать на подобные выпады – целенаправленно идти своим путем и защищать суверенитет. Карта мира, как большой дом: по-соседски дружить готовы со всеми, но вот жить предпочитаем в своей квартире.

Александр Лукашенко:

Не скажу, что критические, острые моменты отношений с россиянами, нет. Просто должен сказать, что там появились… Не появились, а и бывшие руководители, которые давно работают, они заняли определенную позицию давления даже на собственного президента Путина. Думаю, это же не мальчик, в политике не новичок. И по встречам с ним вижу, что человек нацелен на то, чтобы мы ни в коем случае не разорвали отношения Беларуси и России. Это крайне невыгодно. Это будет ущербно для него как политика, а для меня тем более.

Потому что мы всегда с вами проводили, можно сказать, пророссийский курс. Проповедуя многовекторную внешнюю политику, мы всегда Россию определяли не просто как нашего главного партнера, а как самое близкое, братское государство, где живут просто наши люди.

Тревожные сведения то и дело мелькают в пограничных сводках. Только за 2018 год пограничники выявили больше 1500 тысяч боеприпасов и 172 единицы оружия. Президент ответил на упреки в том, что Беларусь заправляет украинские танки Половина из них – на белорусско-украинском участке. И этим при попустительстве и бездействии проблемы и последствия могут не ограничиться.

Александр Лукашенко:

Мне постоянно пограничники докладывают о массированном потоке оружия через границу с Украиной. И что самое страшное (нас россияне иногда упрекают: вот, у вас там через границу…), через российскую границу идут, а потом к нам заходят через открытую белорусско-российскую границу. То есть они пересекают спокойно границу с Россией с Украины, а потом заходят к нам. Потому что у нас сложнее это сделать. И этот приток оружия, понятно, это кому-то надо. Просто так же везти не будут с риском. Оно кому-то здесь надо.

В конце встречи, которая вышла за рамки протокольной и продлилась больше трех часов, Президенту вручили памятную медаль к 100-летию дипслужбы и сделали общее фото.