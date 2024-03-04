Лукашенко – послу Казахстана: «Мы готовы с вами сотрудничать по всем направлениям»

Встреча на высшем уровне, членство Беларуси в ШОС и преодоление любых барьеров между Минском и Астаной – 4 марта эти темы обсудили во Дворце Независимости. Президент Александр Лукашенко провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана в Беларуси Ерланом Байжановым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На встрече речь шла и о большой политике. Беларусь рассчитывает стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества. В начале июля саммит ШОС состоится в Астане. Была дана и оценка международной обстановки в целом. Геополитические потрясения и санкции не могут стать барьерами для развития отношений между нашими странами.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Было бы очень символично, и мы бы это приветствовали, если бы Беларусь именно в Астане стала полноценным членом Шанхайской организации сотрудничества. Мы вас будем об этом просить. От председательствующей стороны, естественно, многое зависит. И Министерству иностранных дел нашему надо активнее поработать в этом плане. Мы сотрудничаем и должны находить направления нашего сотрудничества, не создавая проблем для Казахстана. Вы должны знать, что мы готовы с вами сотрудничать по всем направлениям в интересах вашего государства. Поэтому я не вижу здесь больших проблем. Если мы будем двигаться, можем преодолеть не только санкции, но и любые барьеры и препятствия. Вы должны знать, вы для нас – друг дружественной страны. И рассчитывайте на то, что мы окажем вам всяческую поддержку в вашей дипломатической миссии.

Дипломатические отношения между нашими странами были установлены более трех десятилетий назад. Казахстан является одним из рекордсменов по количеству визитов нашего Президента. У Александра Лукашенко очень теплые и дружеские отношения с Нурсултаном Назарбаевым. Тесное общение и открытый диалог белорусский лидер выстроил с официальной Астаной и при нынешнем руководстве Казахстана.