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«Мочанка – просто очень супер». Посол Венгрии в Беларуси рассказал, какие белорусские продукты ему по вкусу

20 января 2019 18:35
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Новости Беларуси. О венгерских гастрономических пристрастиях рассказывает Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в Беларуси Жолт Чутора, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Говорит, что успел попробовать, да и пристраститься, к блюдам с пометкой Made in Belarus.

«Мочанка – просто очень супер». Посол Венгрии в Беларуси рассказал, какие белорусские продукты ему по вкусу -1

Жолт Чутора, Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в Беларуси:
Я хотел бы, чтобы в Венгрии познакомились. Я очень люблю ваши рыбные и морские изделия. Беларусь – самая крупная страна в Европе, у которой нет моря, поэтому интересно, что у вас морепродукты шикарные, очень хорошего качества.

А еще в рамках белорусско-венгерской кооперации планируется открыть линию по производству вагонов для железнодорожных составов. Всего предстоит изготовить 19 двухэтажных поездов для наиболее популярных направлений. Это будет впервые в истории венгерских железных дорог. Первый образец подготовят в 2019 году.

«Мочанка – просто очень супер». Посол Венгрии в Беларуси рассказал, какие белорусские продукты ему по вкусу -4

«Мочанка – просто очень супер». Посол Венгрии в Беларуси рассказал, какие белорусские продукты ему по вкусу -6

«Мочанка – просто очень супер». Посол Венгрии в Беларуси рассказал, какие белорусские продукты ему по вкусу -8

«Мочанка – просто очень супер». Посол Венгрии в Беларуси рассказал, какие белорусские продукты ему по вкусу -10

Двусторонней белорусско-венгерской дружбой Жолт Чутора занимается с сентября 2018 года. Показывая дорогие сердцу вещи – а из Венгрии дипломат привез, к примеру, фарфоровые статуэтки – Чрезвычайный и Полномочный Посол признается, что обожает Беларусь.

«Мочанка – просто очень супер». Посол Венгрии в Беларуси рассказал, какие белорусские продукты ему по вкусу -13

За вежливость и порядок, в том числе на дорогах. Как водитель со стажем, проверил на себе. А еще венгерский дипломат даже начал изучать белорусский язык.

«Мочанка – просто очень супер». Посол Венгрии в Беларуси рассказал, какие белорусские продукты ему по вкусу -16

Жолт Чутора:
Из Западной Европы кто приедет сюда, просто в культурном шоке находится после первой недели. Порядок, чистота, воздух чистый. Продовольственные продукты очень качественные: ваши сметана, масло... Ваши блюда... Мочанка – просто очень супер.

И ведь такие общие интересы с каждым годом объединяют всё сильнее. Помогают брать новые экономические высоты и не сбавлять скорости сотрудничества. Ну а чтобы расстояние в 1100 километров помехой не становилось, с 2013 года Минск и Будапешт связал еще и прямой авиарейс.

IT-сфера, фармацевтика, строительство и торговля. Какие реалии и перспективы белорусско-венгерского сотрудничества

# Беларусь-Венгрия # общество # Жолт Чутора # Фотофакт

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