«Мочанка – просто очень супер». Посол Венгрии в Беларуси рассказал, какие белорусские продукты ему по вкусу

Новости Беларуси. О венгерских гастрономических пристрастиях рассказывает Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в Беларуси Жолт Чутора, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Говорит, что успел попробовать, да и пристраститься, к блюдам с пометкой Made in Belarus.

Жолт Чутора, Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в Беларуси:

Я хотел бы, чтобы в Венгрии познакомились. Я очень люблю ваши рыбные и морские изделия. Беларусь – самая крупная страна в Европе, у которой нет моря, поэтому интересно, что у вас морепродукты шикарные, очень хорошего качества. А еще в рамках белорусско-венгерской кооперации планируется открыть линию по производству вагонов для железнодорожных составов. Всего предстоит изготовить 19 двухэтажных поездов для наиболее популярных направлений. Это будет впервые в истории венгерских железных дорог. Первый образец подготовят в 2019 году.

Двусторонней белорусско-венгерской дружбой Жолт Чутора занимается с сентября 2018 года. Показывая дорогие сердцу вещи – а из Венгрии дипломат привез, к примеру, фарфоровые статуэтки – Чрезвычайный и Полномочный Посол признается, что обожает Беларусь.

За вежливость и порядок, в том числе на дорогах. Как водитель со стажем, проверил на себе. А еще венгерский дипломат даже начал изучать белорусский язык.