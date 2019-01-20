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Президент Зимбабве подарил Александру Лукашенко картину, на которой изображён древний замок

20 января 2019 17:05
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Новости Беларуси. На неделе состоялся официальный визит президента Змбабве Эммерсона Мнангагва в Минск, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Президент Зимбабве подарил Александру Лукашенко картину, на которой изображён древний замок-1

После завершения официальных переговоров лидеры обменялись подарками. Александр Лукашенко подарил президенту Зимбабве копию скульптуры, установленной около Дворца Независимости. Это символ нашего гостеприимства.

Президент Зимбабве подарил Александру Лукашенко картину, на которой изображён древний замок-4

Президент Зимбабве подарил Александру Лукашенко картину, на которой изображён древний замок-6

В ответ лидер Зимбабве преподнес картину, на которой изображен древний замок. Его построили примерно в XIII веке без единой капли цемента, и замок сохранился да нашего времени.

Президент Зимбабве подарил Александру Лукашенко картину, на которой изображён древний замок-9

Президент Зимбабве подарил Александру Лукашенко картину, на которой изображён древний замок-11

Президент Зимбабве подарил Александру Лукашенко картину, на которой изображён древний замок-13

На встрече в Минске такой крепкий фундамент лидеры Беларуси и Зимбабве заложили и в основу двусторонних отношений.

О чём договорились президенты и бизнес-круги Беларуси и Зимбабве в Минске? Итоги переговоров в одном материале

# Международная политика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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