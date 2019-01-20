Президент Зимбабве подарил Александру Лукашенко картину, на которой изображён древний замок

Новости Беларуси. На неделе состоялся официальный визит президента Змбабве Эммерсона Мнангагва в Минск, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

После завершения официальных переговоров лидеры обменялись подарками. Александр Лукашенко подарил президенту Зимбабве копию скульптуры, установленной около Дворца Независимости. Это символ нашего гостеприимства.

В ответ лидер Зимбабве преподнес картину, на которой изображен древний замок. Его построили примерно в XIII веке без единой капли цемента, и замок сохранился да нашего времени.