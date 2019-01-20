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Посол Венгрии показал корреспонденту СТВ, как танцевать венгерский народный танец

20 января 2019 18:32
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Новости Беларуси. Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в Беларуси уверен: предшествуют бизнес-диалогу и экономическому сотрудничеству связи культурные. Которые, кстати, Жолт Чутора успешно налаживает, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Посол Венгрии показал корреспонденту СТВ, как танцевать венгерский народный танец-1

Посол Венгрии показал корреспонденту СТВ, как танцевать венгерский народный танец-3

Посол Венгрии показал корреспонденту СТВ, как танцевать венгерский народный танец-5

Так, в 2019 году планирует провести Дни венгерской культуры в Минске. При этом вдохновляет собственным примером. 30 лет назад сам профессионально занимался танцами, поэтому о венгерской музыке и народных танцах может не только рассказать, но и... показать. Мы устоять не смогли.

Посол Венгрии показал корреспонденту СТВ, как танцевать венгерский народный танец-8

Посол Венгрии показал корреспонденту СТВ, как танцевать венгерский народный танец-10

Жолт Чутора, Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в Беларуси:
Вы тоже сможете.

Анастасия Иванникова, корреспондент:
Это чардаш? Самое элементарное движение?

Жолт Чутора:
Да. И вся музыка в ритме.

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# Беларусь-Венгрия # общество # Жолт Чутора # Анастасия Иванникова # Фотофакт

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