Посол Венгрии показал корреспонденту СТВ, как танцевать венгерский народный танец

Новости Беларуси. Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в Беларуси уверен: предшествуют бизнес-диалогу и экономическому сотрудничеству связи культурные. Которые, кстати, Жолт Чутора успешно налаживает, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Так, в 2019 году планирует провести Дни венгерской культуры в Минске. При этом вдохновляет собственным примером. 30 лет назад сам профессионально занимался танцами, поэтому о венгерской музыке и народных танцах может не только рассказать, но и... показать. Мы устоять не смогли.