Автолегенда родом из Венгрии. Показываем, какие автобусы «Икарус» сохранились в Беларуси

Новости Беларуси. Высокая скорость и крутые виражи прямо на горном серпантине. Это не обычный автобусный маршрут, а настоящий гоночный заезд. Причем исторический. Прошел в городке Польгар в восточной Венгрии. А вот проверяли мощь истинно венгерского выходца – желтого «Икаруса», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Кстати, справился знаменитый земляк не хуже легковых авто и мотоциклов. Как правило, именно они участвуют в так называемых «гонках на холм», очень популярных среди европейцев.

А ведь в свое время выпускался «Икарус» в Будапеште. С 1971 по 2002 годы такого иностранного гостя можно было увидеть на улицах многих европейских городов. Производили почти 14 тысяч штук в год. Курсировал он и на городских маршрутах Минска.

Но и сегодня эту автолегенду в Беларуси не забыли. В гомельском автопарке сохранился даже единственный в нашей стране действующий «Икарус». До сих пор выполняет заказные рейсы! Водители эту легендарную машину ценят: простая в ремонте и легкая в управлении.