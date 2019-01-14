Беларусь готова развивать сотрудничество с Венгрией по всем направлениям

Новости Беларуси. Александр Лукашенко поблагодарил Венгрию за вклад в нормализацию отношений с Евросоюзом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент встретился с министром иностранных дел и внешней торговли этой страны Петером Сийярто.

Взаимодействие между двумя государствами развивается достаточно интенсивно. В последнее время стороны обменялись визитами на уровне министров. Не упускают возможности пообщаться наши дипломаты на полях международных саммитов. Венгерский премьер-министр в частном порядке дважды приезжал в Беларусь на футбол. И анонсировал свой визит в Минск в феврале 2019 года. Венгрия активно поддерживает Беларусь на пути сближения позиций с Евросоюзом. В частичности, выступает за полную отмену санкций и разделяет наше мнение о «двойных стандартах».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Будет правильно, если я в начале нашей встречи поблагодарю вашу прекрасную страну, вашего лидера и вас лично, поскольку вы, прежде всего, отвечаете за внешнеполитический курс страны. За то доброе, что вы сделали для Беларуси, и особенно за нормализацию отношений между Беларусью и Европейским союзом. Мы об этом знаем вплоть до буквы и запятой. Мы это очень ценим.

Что касается наших торгово-экономических отношений, то, конечно, можно говорить, что у нас есть товарооборот, и он где-то колеблется в пределах 180-200 миллионов долларов по году. Давайте откровенно скажем, что это смешная цифра, учитывая наши потенциалы, учитывая то, как были наши экономики в свое время кооперированы.

Мы готовы по всем направлениям продвигать наше торгово-экономическое сотрудничество, к которому готовы только вы, и надо использовать здесь наше членство в Евразийском экономическом союзе, наши добрые отношения с Китаем и тот путь Шелковый – уже поезд ходит между Китаем и Европой, логистика выстроена.

Мы готовы здесь представлять ваши интересы, в то же время мы рассчитываем на то, что вы как член Европейского союза, при том весьма самостоятельный, имеющий свою позицию, будете нас поддерживать. Сопряжение этих интересов придаст большую торгово-экономическую динамику между двумя странами.