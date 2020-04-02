Интервью Александра Лукашенко телерадиокомпании «Мир». Главные тезисы беседы
Новости Беларуси. Беларусь готова следовать союзному договору, но настаивает на соблюдении равных условий для жизни людей и работы предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом Александр Лукашенко заявил 2 апреля во время интервью межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси. В ходе беседы затронули и другие актуальные вопросы: работа в интеграционных объединениях, пути решения международных конфликтов и борьба с коронавирусом.
Подробности в репортаже Юлии Бешановой.
Символично, что разговор с белорусским лидером состоялся в День единения народов Беларуси и России. 2 апреля 1996 года Александр Лукашенко и Борис Ельцин подписали договор об образовании Сообщества двух стран. По сути, задокументировали намерение поэтапно двигаться к объединению. Важное условие – сохраняя национальный суверенитет.
Наша страна и сегодня готова следовать всем договоренностям. Требование одно – соблюдение равных условий для жизни людей и работы предприятий по обе стороны границы. Конечно, праздник никто не отменяет, президенты обменялись поздравительными сообщениями. Но со свойственной прямолинейностью Александр Лукашенко акцент сделал на проблемных вопросах, без решения которых двигаться по интеграционным дорожным картам дальше просто невозможно.
Читайте также:
Александр Лукашенко о Беларуси и России: «Мы не против единой валюты, но только это должна быть нейтральная, скажем так, валюта»
«Мы готовы идти по этому договору, но железобетонный принцип – равные условия». Александр Лукашенко о Союзном государстве
Александр Лукашенко о закрытии границы с Россией из-за коронавируса: «Логики ведь не было тогда»
В рамках интервью говорили о самом актуальном. Мир сегодня стоит на пороге большой перезагрузки. Все человечество буквально затаило дыхание в ожидании, когда жизнь вернется в привычное русло. Но какой окажется новая реальность после масштабной пандемии? Думать об этом нужно уже сегодня. Тем более не исключен вариант, при котором глобальные игроки, пользуясь ситуацией и кризисом, попытаются в очередной раз «перекроить» политическую карту.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы если видим очаг, мы бросаемся на него и начинаем людей лечить, кто был вокруг, и, главное, этого человека. Никто так в мире не работает. Они идут фронтом. Вот в Италии возьмите, или тоже в Москве похожее, или в Ухане было. Они окружили город, ни въехать, ни выехать, и всех в дома заперли.
Александру Лукашенко задали больше десятка вопросов. Речь шла и о евразийских союзниках, СНГ. Обсуждали экономику и политическую ситуацию в регионе и мире, подготовку к юбилею Великой Победы. Говорили о глобальном и, конечно, о личном.
Интервью с Президентом планируют показать 3 апреля. Аудитория «Мира» превышает 174 миллиона человек в странах СНГ, Балтии, Украины.