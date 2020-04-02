Интервью Александра Лукашенко телерадиокомпании «Мир». Главные тезисы беседы

Новости Беларуси. Беларусь готова следовать союзному договору, но настаивает на соблюдении равных условий для жизни людей и работы предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом Александр Лукашенко заявил 2 апреля во время интервью межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси. В ходе беседы затронули и другие актуальные вопросы: работа в интеграционных объединениях, пути решения международных конфликтов и борьба с коронавирусом. Подробности в репортаже Юлии Бешановой.

Символично, что разговор с белорусским лидером состоялся в День единения народов Беларуси и России. 2 апреля 1996 года Александр Лукашенко и Борис Ельцин подписали договор об образовании Сообщества двух стран. По сути, задокументировали намерение поэтапно двигаться к объединению. Важное условие – сохраняя национальный суверенитет.

В рамках интервью говорили о самом актуальном. Мир сегодня стоит на пороге большой перезагрузки. Все человечество буквально затаило дыхание в ожидании, когда жизнь вернется в привычное русло. Но какой окажется новая реальность после масштабной пандемии? Думать об этом нужно уже сегодня. Тем более не исключен вариант, при котором глобальные игроки, пользуясь ситуацией и кризисом, попытаются в очередной раз «перекроить» политическую карту.