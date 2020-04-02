Александр Лукашенко о закрытии границы с Россией из-за коронавируса: «Логики ведь не было тогда»

Новости Беларуси. Беларусь готова следовать союзному договору, но настаивает на соблюдении равных условий для жизни людей и работы предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом Александр Лукашенко заявил 2 апреля во время интервью межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас же всегда говорили, что друг познается в беде. И если надо было России чего-то предпринять, ну вы хотя бы посоветуйтесь, вы хотя бы нас предупредите по-серьезному, что вы, допустим, закрываете границу, что белорус в России иностранец с какого-то момента и так далее.

Я понимаю, если бы там жуткая какая-то ситуация возникла и надо было срочно принять меры. Но логики ведь не было тогда. В Беларуси ситуация была не хуже, чем в России. Давайте откровенно – значительно лучше. Я настаиваю, что и сегодня не хуже.

Александр Лукашенко о Беларуси и России: «Мы не против единой валюты, но только это должна быть нейтральная, скажем так, валюта»