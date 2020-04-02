Президент Беларуси: «Представляю, что будет с нами после этой пандемии, если мы остановимся, как многие»

Новости Беларуси. Беларусь готова следовать Союзному договору, но настаивает на соблюдении равных условий для жизни людей и работы предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом Александр Лукашенко заявил 2 апреля во время интервью межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Почему я настаиваю, чтобы работало производство? Почему я так переживаю за то, чтобы люди жили своей жизнью? В какой-то степени политически рискуя, потому что я представляю, что будет с нами после этой пандемии, если мы остановимся, как многие: литовцы, латыши и прочие. Что будет с нами?

Они выстоят. У России есть нефть и газ, в которых сегодня нуждается весь мир и Китай. У Китая – огромные мощности в экономике. В Америке – печатный станок: два триллиона вбрасывают, еще два на подходе. А мой друг Антониу Гутерриш, искренний человек, предложил вообще 10 % ВВП напечатать денег. Доллар обесценивается и так постепенно, а тут просто пойдет вал, пойдет инфляция. Где окажемся мы со своим рублем? Более того, кто получит эти 20 триллионов, у кого они останутся? Не получится, что богатые станут богаче, а бедные станут беднее? Получится.