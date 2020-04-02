«Мы готовы идти по этому договору, но железобетонный принцип – равные условия». Александр Лукашенко о Союзном государстве

Новости Беларуси. Беларусь готова следовать Союзному договору, но настаивает на соблюдении равных условий для жизни людей и работы предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня, 2 апреля, во время интервью межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

То есть мы ни от чего не отказываемся. И тот договор, который тогда был составлен, он предполагал равные условия для людей, для предприятий, для наших двух государств. Если Россия сегодня, отказавшись от этих замашек имперских (мы – большие, а вы – малые), готова на это, давайте вести переговоры, давайте будем определяться.

Мне и не только мне, когда в группах работали, россияне на всех уровнях говорят: «Ну что вы? Мы такие, а вы такие и прочее». Тогда разговора не состоится. Поэтому договор существует, и мы никогда от него не отказывались. Мы готовы идти по этому договору, но железобетонный принцип – равные условия для людей, для предприятий, для государств. Сейчас все нарушено, а коронавирус нарушил и последнее, самое главное, – равные условия для людей.