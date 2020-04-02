Президент Беларуси ответил на заявление президента Литвы: он ещё упрекает, что белорусы не обо всём информируют

Новости Беларуси. Каждое государство по-своему борется с распространением инфекции. Здесь универсального рецепта нет и быть не может, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ну, если уже придет такой момент, когда нам надо где-то тушить пожар, мы его будем тушить. И притом гораздо эффективнее, чем вот этот литовец, то ли Науседа, как его? Президент. Слушай, он озаботился белорусским вирусом! Слушай, ты своим вирусом займись, у тебя там куча вопросов. Он еще упрекает, что, наверное, белорусы там не все дают, не обо всем информируют.