Президент Беларуси ответил на заявление президента Литвы: он ещё упрекает, что белорусы не обо всём информируют

Новости Беларуси. Каждое государство по-своему борется с распространением инфекции. Здесь универсального рецепта нет и быть не может, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Каждое государство по-своему борется с распространением инфекции. Здесь универсального рецепта нет и быть не может, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юлия Бешанова, корреспондент СТВ:
Методы белорусского здравоохранения ВОЗ считает достаточными и своевременными. Тем не менее, находятся те, кто спешит дать свой непрошеный совет.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ну, если уже придет такой момент, когда нам надо где-то тушить пожар, мы его будем тушить. И притом гораздо эффективнее, чем вот этот литовец, то ли Науседа, как его? Президент. Слушай, он озаботился белорусским вирусом! Слушай, ты своим вирусом займись, у тебя там куча вопросов. Он еще упрекает, что, наверное, белорусы там не все дают, не обо всем информируют.
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