Александр Лукашенко: Может, сильные мира сего без войны, через этот коронавирусный психоз хотят переделить мир?

Новости Беларуси. Во время интервью Александра Лукашенко межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси поднимались различные актуальные вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президента спросили о взаимодействии на площадках СНГ и ЕАЭС. Обсуждали текущую ситуацию в мире в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Александр Лукашенко о закрытии границы с Россией из-за коронавируса: «Логики ведь не было тогда» Не оставили без внимания и тему коронавируса и эффективности мер, которые принимаются в нашей стране.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Любой политик, а тем более в моей должности (я же отвечаю за миллионы людей, и не только своих: у нас же соседей немало, жизнь которых так или иначе от нас зависит), должен свои конкретные тактические шаги сверять с той стратегией, которая возможна. Вот ты задал главный фундаментальный вопрос. Вопрос, которым сегодня уже озаботились многие, и так уже немного начинают выговаривать: «А что будет после пандемии? Что будет после коронавируса?»