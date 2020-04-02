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Александр Лукашенко: Может, сильные мира сего без войны, через этот коронавирусный психоз хотят переделить мир?

02 апреля 2020 14:48
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Новости Беларуси. Во время интервью Александра Лукашенко межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси поднимались различные актуальные вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: Может, сильные мира сего без войны, через этот коронавирусный психоз хотят переделить мир? -1

Президента спросили о взаимодействии на площадках СНГ и ЕАЭС. Обсуждали текущую ситуацию в мире в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.

Александр Лукашенко о закрытии границы с Россией из-за коронавируса: «Логики ведь не было тогда»

Не оставили без внимания и тему коронавируса и эффективности мер, которые принимаются в нашей стране.  

Александр Лукашенко: Может, сильные мира сего без войны, через этот коронавирусный психоз хотят переделить мир? -4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Любой политик, а тем более в моей должности (я же отвечаю за миллионы людей, и не только своих: у нас же соседей немало, жизнь которых так или иначе от нас зависит), должен свои конкретные тактические шаги сверять с той стратегией, которая возможна.

Вот ты задал главный фундаментальный вопрос. Вопрос, которым сегодня уже озаботились многие, и так уже немного начинают выговаривать: «А что будет после пандемии? Что будет после коронавируса?»

Александр Лукашенко: Может, сильные мира сего без войны, через этот коронавирусный психоз хотят переделить мир? -7

Когда-то я сказал, прозвучало это или нет, людям задал вопрос: «Скажите, пандемия, коронавирус – это рукотворная вещь или нет?» Я не знаю пока. Могу подозревать: эту ситуацию политики и прочие используют в собственных целях или нет? На этот вопрос ответ есть и у тебя, и у меня. Ты уже сегодня видишь, как это используется. Но это то, что мы видим в первом приближении.

А не кажется ли тебе, что сильные мира сего без войны (Макрон уже это войной назвал), через этот так называемый коронапсихоз, коронавирусный психоз, инфодемию в том числе хотят переделить мир? И задаются многие вопросом: «А что будет после пандемии?»

# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Владимир Перцов # Фотофакт

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