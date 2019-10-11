Интеграция, борьба с терроризмом и фундаментальные ценности: что обсуждали на саммите глав стран СНГ в Ашхабаде

Новости Беларуси. От углубления интеграции до расширения сотрудничества с третьими странами. А экономика – как фундамент, скрепляющий разносторонние партнерские узы. 11 октября в Ашхабаде состоялся саммит глав государств СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стороны обсудили широкий спектр вопросов, в том числе и портфель белорусских инициатив. В нем и финансы, и вопросы безопасности, и фундаментальные ценности – такие как бережное отношение к общей истории и Великой Победе.

Нашел Александр Лукашенко возможность пообщаться со своими коллегами и по двусторонней повестке дня. Такая точечная сверка часов помогает лучше понять друг друга, что, несомненно, во благо и глобальной интеграции в рамках Содружества. Корреспондент Евгений Пустовой передает из Ашхабада. Мировой тренд – глобализация. СНГ было создано, чтобы сохранить хоть какие-то связи треснувшего по швам Советского Союза. Теперь Содружество – самая подходящая и зачастую единственная площадка переговоров между нашими странами. Но пришло время новых форм и, прежде всего, экономической интеграции. Александр Лукашенко: «Назрела необходимость укрепления Содружества как самодостаточного и эффективного объединения»

Транспорт, энергетика, промышленность, торговля – отрасли определены. Только вместе можно конкурировать с трансграничными корпорациями. Они, что называется, захватили рынки третьих стран и пытаются хозяйничать на пространстве Содружества. А ведь ничего нового придумывать не надо – просто вернуть полномасштабную промышленную кооперацию. На это нацелен и один из важнейших документов сегодняшнего саммита. Главы государств рассмотрели стратегию экономического развития стран СНГ до 2030 года

Евгений Пустовой, корреспондент:

Главная инициатива саммита принадлежит председательствующему в этом году Туркменистану. Речь идет о Декларации экономического сотрудничества. Беларусь уже давно предлагает развивать проекты о свободном рынке услуг.

Саммит – не только площадка для большой интеграции – на его полях проходят двусторонние встречи. Отношения между Минском и Ашхабадом с многолетней историей в положительном ключе будут развиваться дальше. Обстоятельная встреча лидеров – сверка часов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Есть очень хорошие планы, которые мы с вами обязательно реализуем. Я вас поддерживаю в том, что у нас впереди еще много дел. «Разрулили» – автомобильным термином Игорь Ляшенко описал решение вопросов по Гарлыкскому комбинату. Как говорится, дедлайн – конец 2019 года.

Игорь Ляшенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Главы государств, будучи глубоко погруженными в состояние по проекту Гарлыкского горно-обогатительного комбината, руководители межправительственных групп поручили выработать и разработать дорожную карту возможных путей решения накопившихся проблем на Гарлыкском горно-обогатительном комбинате. По результатам наработок в конце года в ходе личной встречи глав государств проинформируем о путях решения накопившихся вопросов.

Лучшие показатели товарооборота были достигнуты шесть лет назад благодаря экспорту белорусских строительных услуг. В мире в сфере услуг занята половина трудоспособного населения, и эта отрасль занимает 70 % от мирового ВВП. Официальный Минск давно за полноценную зону свободной торговли услуг.

Александр Лукашенко:

Надо признать, что процесс подготовки соглашения на экспертном уровне неоправданно затянулся. Думаю, целесообразно установить жесткие временные рамки для окончательной доработки документа. Давайте, уважаемые коллеги, не будем друг друга обманывать, хитрить, мудрить. Чем дальше мы затягиваем этот процесс нашего экономического единения, объединения, тем больше не просто появляется возможностей, поводов и причин смотреть нам всем, государствам, в другую сторону. Где-то еще искать счастья, как я говорил на заседании ЕАЭС, только не понятно, зачем. Я смотрю, за спиной нашего председателя 10 флагов. Думаю о том, что это огромнейший рынок, который мы можем потерять сами по себе. Давайте ближе работать друг с другом. Давайте будем выстраивать наши экономические отношения теснее. Давайте будем создавать интерес для каждого государства. Александра Лукашенко поддержал и российский лидер. Кремль предлагает устранить барьеры и переводить расчеты в свои деньги. Зачем поддерживать чужие валюты?

Владимир Путин, президент России:

Нужно продолжать устранение различных торговых барьеров, наращивать производственную и технологическую кооперацию. Речь идет в том числе, коллеги уже здесь говорили, о высоких технологиях, наращивании транспортной инфраструктуры, совместных телекоммуникационных сетей, инновационного развития энергетики. Всё, на мой взгляд, очень важно. Александр Лукашенко о терроризме и экстремизме: «Ни одна страна мира не в состоянии в одиночку справиться с этой напастью»

Фейки и вбросы, особенно через сложно контролируемые мессенджеры и ютуб-каналы, подрывают авторитет институтов власти во многих государствах. Это одно. Другое – когда нечистоплотные технологии используют в информационных войнах против коллег по Содружеству. Даже здесь на экранах в пресс-центре саммита СНГ выступление нашего Президента прервалось. Впрочем, так необязательно техническая служба отнеслась и к речи других президентов.

Александр Лукашенко:

Ключевыми элементами могли бы стать идеи цифрового суверенитета и нейтралитета, что будет гарантировать невмешательство стран в информационные ресурсы друг друга. Важная проблема. Уже обострения проявляются внутри в этом направлении. Поэтому надо урегулировать эти вопросы. Потому что так называемые гибридные войны, составляющие гибридной войны – всегда информационные технологии. И нам надо договариваться, чтобы мы в средствах массовой информации хотя бы друг с другом не вели информационную войну друг против друга. Президент Беларуси на саммите глав СНГ: «Наша Победа должна быть едина и неделима» Президент Беларуси: НАТО почему-то решило провести у наших границ крупномасштабные учения. Это ненормально

Работа продолжится над созидательными инициативами СНГ. Зачастую Содружество перенимает опыт положительных проектов Минска и Москвы. В 2020 году Узбекистан готов провести Форум регионов стран Содружества. По алфавитной традиции, председательство СНГ в 2020 году перейдет именно Ташкенту. Здесь же 16 октября соберутся и руководители государств СНГ. Александр Лукашенко на саммите стран СНГ: «Говоря о новой власти в Украине, хотел бы и вас призвать поддержать эту власть» Итоги сегодняшнего саммита: принято обращение от СНГ к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 75-летием Великой Победы; подписана Конвенция о передаче исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы, и Программа сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Всего восемь документов. Владимир Путин предложил поддержать кандидатуру Сергея Лебедева на занимаемом посту – возражений не было.