Президент Беларуси на саммите глав СНГ: «Наша Победа должна быть едина и неделима»

Новости Беларуси. На пространстве СНГ разные силы преследуют свои интересы. Тихо и методично разрывают некогда родственные связи. И здесь Содружество должно сказать свое веское слово. Это лакмусовая бумажка жизнеспособности интеграционного объединения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидеры государств подготовили совместное обращение к народам стран Содружества и мировой общественности в преддверии 75-летия Великой Победы. Казалось, вот оно – консолидированное ядро. Но у каждой страны есть свой герой, именем которого в соседнем государстве улицы не назовут. У Азербайджана и Армении свои взгляды на общую Победу. И горячие споры по близкой для нас всех теме.

Ильхам Алиев, президент Азербайджана:

В Азербайджане свято чтят память погибших и проявляют большую заботу о ветеранах войны. В годы правления марионеточного, продажного, антинародного, позорного режима народного фронта в 1992-1993 годы 9 Мая перестал быть праздником,а ветераны войны подвергались унижениям и оскорблениям. Одним из первых решений Гейдара Алиева, после того как он возглавил Азербайджан, было объявление 9 Мая Днем Победы. С тех пор этот красный день календаря является национальным праздником и нерабочим днем. Мы, главы государств, неоднократно выступали против героизации фашистов. К сожалению, такое происходит на пространстве СНГ, в частности, в Армении, где прежняя власть установила в центре Еревана памятник фашистскому палачу и предателю Гарегину Тер-Арутюняну, служившему у немецких фашистов.

Никол Пашинян, премьер-министр Армении:

Мы поддерживаем любые конструктивные шаги, направленные на объективное освещение исторически событий тех лет, и выступаем против попыток их субъективной интерпретации. К сожалению, в речи Ильхама Гейдаровича мы увидели такие попытки. В Беларуси День Победы в одном строю празднуют фронтовики и азербайджанцы, и армяне. Нет различий: Победа – одна на всех.

Александр Лукашенко призывает беречь фундаментальные ценности Содружества. Глава государства особо подчеркнул: речь идет о Победе именно неделимого советского народа.