В Минске преобразят более 880 дворов – узнали, как обновятся детские площадки

Активное благоустройство. В Минске обновляют детские площадки и улучшают придомовые территории. Всего в столице преобразят более 880 дворов. В Центральном районе изменения уже заметны. И это только начало жаркого сезона улучшений. Особое внимание уделяют обновлению детских площадок. Яркие качели, комфортные скамейки и игровые комплексы для активного отдыха. Часть оборудования уже заменили в прошлом году, но предстоят и дополнительные работы.

Ирина Сивец, старший мастер по благоустройству ЖЭУ №1 Центрального района г. Минска:

Детское оборудование должно соответствовать техническому регламенту ЕАЭС. Поэтому мы стараемся, чтобы детям было безопасно и интересно проводить свой досуг. На сегодняшний день разработан план замены полностью детских площадок на одном из дворов, который в настоящий момент еще делается. Заславская, 12. Дом большой, 18-подъездный. Там три детские площадки, которые будут соответствовать разному возрасту.