Президент Беларуси: НАТО почему-то решило провести у наших границ крупномасштабные учения. Это ненормально

Новости Беларуси. Среди открытых угроз, которые объединяют в одном окопе – приостановление ДРСМД. Эта аббревиатура звучит везде. А как известно, даже очень худой мир лучше ядерной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из Минска звучат предложения: остановиться, пока не поздно. Из Кремля – письменное заявление. Это касается всех.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

После прекращения действия соответствующего договора становится весьма вероятным появление таких вооружений в европейской части континента. И это неизбежно влечет за собой угрозу нового витка военной конфронтации.

Владимир Владимирович, тут мы вас абсолютно поддерживаем. Мы подготовим и направим вам ответное письмо на ваше заявление, которое вы разослали по всему миру всем государствам. Нам надо серьезно на это обратить внимание.

Это не только проблемы России, которая пытается как-то восстановить статус-кво и оставить контроль над особо опасными вооружениями. Нельзя допустить, чтобы в Европе появились такие ракеты.

Беларусь, как полноправная участница такого договора, из него не выходила и впредь не намерена это делать, если не будет угрозы нашей безопасности.

Мы предлагаем разработать декларацию ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе. Принятие такого документа стало бы важным шагом в снижении напряженности, восстановлении доверия и укреплении международной безопасности.