Прямой эфир

Лжесвященника-иностранца задержали правоохранители в Поставском районе

04 июня 2026 10:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Бизнес на вере с иностранным акцентом. В Поставском районе милиция задержала 52-летнего гражданина Литвы, который выдавал себя за священника. Мужчина купил дом в белорусской деревне и через интернет начал созывать людей на старообрядческие богослужения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лжесвященника-иностранца задержали правоохранители в Поставском районе-2

Иностранец проводил их прямо на дому, не забывая собирать с прихожан пожертвования. При этом никакого духовного образования у «пастыря» не было, как и обязательного разрешения для такого рода деятельности.

Лжесвященника-иностранца задержали правоохранители в Поставском районе-4

Сергей Лосич, заместитель начальника МОБ УВД Витебского облисполкома:
Беларусь открыта для иностранных гостей. В то же время любые нарушения законодательства с их стороны не останутся без внимания правоохранителей.

Нелегальному проповеднику теперь грозит депортация. По закону все затраты на оформление документов и покупку билетов до границы нарушитель оплачивает из своего кармана.

# МВД Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Представлено более 40 национальностей! Как изменился за 30 лет фестиваль национальных культур в Гродно?
04 июня 2026 10:58

Представлено более 40 национальностей! Как изменился за 30 лет фестиваль национальных культур в Гродно?

Премьер-министр Беларуси прибыл с официальным визитом в Кыргызстан
04 июня 2026 10:57

Премьер-министр Беларуси прибыл с официальным визитом в Кыргызстан

Товарооборот Беларуси и России в 2026-м может достичь рекордных 70 млрд долларов
04 июня 2026 10:53

Товарооборот Беларуси и России в 2026-м может достичь рекордных 70 млрд долларов