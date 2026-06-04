Лжесвященника-иностранца задержали правоохранители в Поставском районе

Бизнес на вере с иностранным акцентом. В Поставском районе милиция задержала 52-летнего гражданина Литвы, который выдавал себя за священника. Мужчина купил дом в белорусской деревне и через интернет начал созывать людей на старообрядческие богослужения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иностранец проводил их прямо на дому, не забывая собирать с прихожан пожертвования. При этом никакого духовного образования у «пастыря» не было, как и обязательного разрешения для такого рода деятельности.

Сергей Лосич, заместитель начальника МОБ УВД Витебского облисполкома:

Беларусь открыта для иностранных гостей. В то же время любые нарушения законодательства с их стороны не останутся без внимания правоохранителей.

Нелегальному проповеднику теперь грозит депортация. По закону все затраты на оформление документов и покупку билетов до границы нарушитель оплачивает из своего кармана.