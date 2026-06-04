Медицинские и инженерные классы – побывали в Несвижской гимназии и поговорили с выпускниками

Почти 8 тысяч одиннадцатиклассников прощаются со школой в Минской области. Для каждого учреждение образования стало родным домом. Здесь они нашли друзей, первую любовь и научились важным жизненным принципам. Сейчас на пороге новых стартов строят планы, определяются с будущим, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Для одиннадцатиклассников Несвижской гимназии каждый миг становится ценным моментом, который они будут хранить в сердце и душе долго. 42 выпускника – все оставили свой след в истории учреждения. Сейчас самое время написать друг другу пожелания, напутствия, оставить автографы в альбомах. Главное, подготовить сюрприз для классного руководителя, который на протяжении обучения поддерживал и вдохновлял ребят.

Светлана Бедуля, классный руководитель 11 «А» класса Несвижской гимназии:

Я их взяла два года назад. У меня профиль химия, биология – это медицинская направленность. Общество, английский – это, скорее всего, юридические специальности. За два года, конечно, очень много мы с ними прошли. Было хорошее, спорили. Сейчас с грустью думаю, что не зайду каждое утро, не скажу: доброе утро, страна. Не поругаю, не пожурю. У меня класс дружный, 24 человека. Много медалистов, потому что химия, биология – это очень сложный профиль, потому что ответственный. Все такие дети активные, целеустремленные, мотивированные. Они шли профиль выбирая специальности. Они знали, кем будут. Очень артистичные дети, всегда отзывались. Было очень приятно работать с ними и родителями. Родители очень хорошо отзывались на все мои просьбы, реагировали.

В гимназии открыты две профильные направленности – инженерные и медицинские классы. Работают почти 60 педагогов, 90 % из них высшей квалификационной категории, которые знают не только, как грамотно вложить знания в детей, но и как сдружить их. Сделать все возможное, чтобы выпустить во взрослую жизнь подготовленными.