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Главы государств рассмотрели стратегию экономического развития стран СНГ до 2030 года

11 октября 2019 11:03
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Новости Беларуси. В СНГ появилась стратегия экономического развития до 2030 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главы государств рассмотрели стратегию экономического развития стран СНГ до 2030 года-1

Эту программу рассмотрели главы государств на саммите в Ашхабаде. В своей речи наш Президент призвал беречь фундаментальные ценности Содружества – отношение к Великой Победе и не торопиться с категорическими выводами по Украине.

Главы государств рассмотрели стратегию экономического развития стран СНГ до 2030 года-4

В узком составе президенты обсудили также инициативы официального Минска о неразмещении в Европе ракет средней и меньшей дальности, о борьбе с киберпреступностью. Многие лидеры поддержали портфель экономических инициатив Александра Лукашенко.  

Главы государств рассмотрели стратегию экономического развития стран СНГ до 2030 года-7

Главы государств рассмотрели стратегию экономического развития стран СНГ до 2030 года-9

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Предлагаю поручить Исполкому совместно с правительствами еще раз поработать над этой темой и внести соответствующие предложения. Важнейшей задачей экономической повестки дня остается формирование зоны свободной торговли.

Мы заинтересованы в скором завершении работы над проектом Соглашения о свободной торговле услугами. Использование потенциала этого сектора отвечает интересам всех государств Содружества. Но надо признать, что процесс подготовки соглашения на экспертном уровне неоправданно затянулся. Думаю, целесообразно установить жесткие временные рамки для окончательной доработки документа

Главы государств рассмотрели стратегию экономического развития стран СНГ до 2030 года-12

На саммите Александр Лукашенко провел переговоры со многими коллегами. Обстоятельная встреча состоялась с президентом Туркменистана. Отношения между странами с многолетней историей и будут развиться. Сейчас в Туркменистан мы продаем технику, лекарства и продовольствие. Оказываем образовательные услуги. Товарооборот между нашими странами начинает постепенно расти – лучшие показатели были достигнуты шесть лет назад благодаря экспорту белорусских строительных услуг.

Главы государств рассмотрели стратегию экономического развития стран СНГ до 2030 года-15

Главы государств рассмотрели стратегию экономического развития стран СНГ до 2030 года-17

Игорь Ляшенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Главы государств, будучи погруженными в состояние по проекту Гарлыкского горно-обогатительного комбината, руководителям межправительственных групп поручили разработать дорожную карту возможных путей решения накопившихся проблем на Гарлыкском горно-обогатительном комбинате. Мы по результатам наработок в конце года в ходе личной встречи глав государств проинформируем о путях решения накопившихся вопросов.

Главы государств рассмотрели стратегию экономического развития стран СНГ до 2030 года-20

В 2020 председательство в СНГ переходит Узбекистану. Приблизительно через год в Ташкенте состоится очередной Саммит, а неформальная встреча лидеров стран СНГ – этой зимой в Санкт-Петербурге.  

# СНГ # Александр Лукашенко # Фотофакт

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