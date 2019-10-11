Главы государств рассмотрели стратегию экономического развития стран СНГ до 2030 года

Новости Беларуси. В СНГ появилась стратегия экономического развития до 2030 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эту программу рассмотрели главы государств на саммите в Ашхабаде. В своей речи наш Президент призвал беречь фундаментальные ценности Содружества – отношение к Великой Победе и не торопиться с категорическими выводами по Украине.

В узком составе президенты обсудили также инициативы официального Минска о неразмещении в Европе ракет средней и меньшей дальности, о борьбе с киберпреступностью. Многие лидеры поддержали портфель экономических инициатив Александра Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Предлагаю поручить Исполкому совместно с правительствами еще раз поработать над этой темой и внести соответствующие предложения. Важнейшей задачей экономической повестки дня остается формирование зоны свободной торговли.

Мы заинтересованы в скором завершении работы над проектом Соглашения о свободной торговле услугами. Использование потенциала этого сектора отвечает интересам всех государств Содружества. Но надо признать, что процесс подготовки соглашения на экспертном уровне неоправданно затянулся. Думаю, целесообразно установить жесткие временные рамки для окончательной доработки документа