Неделя легкой атлетики в Москве: Елена Трус завоевала серебро в толкании ядра

В России стартовала неделя легкой атлетики. Первыми начали выявлять лучших представители метаний, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Елена Трус завоевала серебро в толкании ядра. В лучшей попытке она отправила снаряд на отметку 17 метров 62 сантиметра. Причем белоруска уверенно лидировала вплоть до концовки. Но Дианелис Делис из Кубы сумела улучшить результат при заключительном выходе в сектор, показав ровно 18 метров. В еще одном виде программы – метании диска – Евгений Богуцкий остановился в шаге от пьедестала. Он результативно использовал только первый бросок – 59.22.