Редкая черная вспышка произошла на Солнце

На Солнце произошел черный взрыв, информирует официальный Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Вспышка произошла 3 июня. Визуальный эффект явления возник вследствие разрыва в короне Солнца облака нейтрального водорода. Далее нейтральный водород покинул солнечный диск.
Часть наблюдаемого облака 4 июня ночью подойдет к Земле с частичным заходом в атмосферу, далее остынет, осядет в горных породах, в водах океанов, будет поглощена растениями.
Фото: скриншот видео в официальном Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН