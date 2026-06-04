Редкая черная вспышка произошла на Солнце

Умы, которые покоряют космос! Рассказываем о главных разработках белорусских учёных

В Беларуси исследования ведут порядка 500 организаций. Фокус на тех направлениях, которые формируют экономику завтрашнего дня: от IT и микроэлектроники до машиностроения и робототехники.