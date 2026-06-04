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Редкая черная вспышка произошла на Солнце

04 июня 2026 11:09
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Редкая черная вспышка произошла на Солнце-0

На Солнце произошел черный взрыв, информирует официальный Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Вспышка произошла 3 июня. Визуальный эффект явления возник вследствие разрыва в короне Солнца облака нейтрального водорода. Далее нейтральный водород покинул солнечный диск.

Часть наблюдаемого облака 4 июня ночью подойдет к Земле с частичным заходом в атмосферу, далее остынет, осядет в горных породах, в водах океанов, будет поглощена растениями.

Фото: скриншот видео в официальном Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН

# Космос

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