Александр Лукашенко о терроризме и экстремизме: «Ни одна страна мира не в состоянии в одиночку справиться с этой напастью»

Новости Беларуси. В Ашхабаде состоялся саммит глав государств СНГ. Стороны обсудили широкий спектр вопросов, в том числе и портфель белорусских инициатив, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главы государств рассмотрели стратегию экономического развития стран СНГ до 2030 года Если основа для теснейшей интеграции – экономика, то реальные угрозы зачастую исходят от виртуальных технологий. Александр Лукашенко напомнил коллегам о киберпреступности. Про новое элементарное оружие Президент предупреждал европейцев.

Сергей Кизима, заведующей кафедрой международных отношений Академии управления при Президенте Беларуси:

Всё больше переводится в цифру, в том числе и межгосударственные отношения, всё больше цифровизируется. В этой ситуации недопустимо, когда множество отдельных личностей, даже целые каналы, в рамках цифрового взаимодействия начинают негативно воздействовать на соседнюю страну, пытаются нарушить те процессы консолидации общества, которые там происходят, вмешиваются в прерогативу действия соседнего государства. Поэтому инициативы белорусского Президента пресекают на корню и декларировать, и исходить из практики в государственной деятельности государств-соседей о том, что цифровое добрососедство должно быть мирным, культурным. Нечего лезть в чужие дела. Александр Лукашенко: «Назрела необходимость укрепления Содружества как самодостаточного и эффективного объединения» Вместе против терроризма и экстремизма.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ни одна страна мира не в состоянии в одиночку справиться с этой напастью. Ключ к успеху лежит в тесной координации действий на всех уровнях. Поэтому наша Программа сотрудничества государств – участников СНГ в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма сегодня является как нельзя более востребованной и актуальной. В последнее время сформировались новые террористические риски и угрозы. Наибольшую опасность представляют киберпреступность и кибертерроризм. В Саудовской Аравии вы видите, что произошло. Появилось новое оружие – элементарное, простое, доступное любому террористу, и могущее нанести ущерб не только одному государству, а целой планете. Вы видели, как подскочила цена на нефть, сколько надо денег для того, чтобы преодолеть эти последствия.

Дальше будет больше. Интернет и социальные платформы открывают экстремистам неограниченные возможности для пропаганды, вербовки сторонников и координации преступной деятельности. Опять же, я наблюдая за президентом России. Россия (и Китаю надо отдать должное) сколько они делают… Почему мы молчим? Почему бы не объединиться и как-то отрегулировать вопросы в интернете? Это же безобразие, когда террористы в открытую не только агитируют, а рассказывают, что делать и где делать, в каких точках. Как создавать простое, доступное оружие, которое наносит вред целым народам? Здесь нам надо серьезно подумать. Коллеги услышали белорусского лидера – проект соглашения ушел в разработку исполкома СНГ.