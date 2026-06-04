Как сохранить макияж в жару? Лайфхаки от косметолога

Екатерина Мазынская, врач-косметолог:

В летнее время мы, женщины, часто сталкиваемся с тем, что макияж, который мы нанесли в жаркую погоду, выглядит или слишком тяжелым, или, когда мы вспотели, «плывет» на лице, размазывается и выглядит совсем неопрятно. Как сделать так, чтобы макияж держался, не «плыл» при жаре и всегда выглядел опрятным? Я поделюсь с вами интересными и важными советами.

В первую очередь макияж нужно наносить на очищенную кожу, используя средства для очищения кожи. После очищения необходимо осушить лицо чистым полотенцем и протонировать кожу тоником или мицеллярной водой. Затем можно нанести сыворотку.

Вот вам лайфхак от меня, как сэкономить драгоценные ухаживающие средства для кожи, такие как мицеллярная вода, тоник или сыворотка. Многие из нас наносят эти средства сначала на ватный диск или спонж, а потом только на лицо. И мы теряем 30-40% этого драгоценного полезного уходового средства. Если тоник или сыворотку наносить на чистые ладошки, а затем распределять по лицу, мы получаем тот же эффект и экономим наше драгоценное полезное средство для ухода за кожей.