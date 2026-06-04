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За звание лучшего пахаря борются 60 сильнейших работников и студентов со всей Беларуси

04 июня 2026 10:59
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Зрелищный конкурс профессионального мастерства. За звание лучшего пахаря страны борются как опытные, так и начинающие специалисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

За звание лучшего пахаря борются 60 сильнейших работников и студентов со всей Беларуси-2

Среди участников – студент третьего курса Горецкой сельхозакадемии Анатолий Ребковец. Парень пришел в профессию по стопам отца. Он представитель крепкой династии – трактористами были также дед и прадед. Семейный опыт и отличная подготовка подтверждаются делом – первый этап турнира Анатолий прошел отлично, набрав максимальные 10 баллов.

За звание лучшего пахаря борются 60 сильнейших работников и студентов со всей Беларуси-4

Анатолий Ребковец, студент Белорусской государственной сельскохозяйственной академии:
На все это потратил две недели. Читал книжки, решал тесты. В основном теорию мне дал отец. Дома два трактора, сельское хозяйство. Профессия интересная. Много чего узнал в Горецкой академии. Сначала я много работал в колхозе. Нам преподавали и декан, и преподаватель вождения. Учились пахать, научили нас всему.

Зрелищный конкурс профессионального мастерства развернулся в рамках Белорусской агропромышленной недели. За заветный кубок и звание лучшего пахаря страны борются 60 сильнейших работников и студентов со всей Беларуси.

# Сельское хозяйство

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