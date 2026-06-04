I Форум молодых литераторов продолжает работу в Минске

У белорусской литературы есть не только настоящее, но и уверенное будущее. О поддержке творческой молодежи сегодня, 4 июня, говорят на I Форуме молодых литераторов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его проведение – уже наглядный пример государственного внимания к начинающим авторам. Масштабное событие объединило около 50 талантливых и уже заявивших о себе авторов. Новое поколение прозаиков и поэтов доказывает: им есть что сказать читателю, а спектр их тем абсолютно безграничен.

Светлана Примако, участница Форума молодых литераторов: Начала писать в классе 8-9-м о любви больше. Потом появились стихи про деревню, про город, потом начала природа вдохновлять. И как-то я поняла, что это уже неотъемлемая моя стезя, мой путь, и хочется в этом развиваться.

Дмитрий Жук, министр информации Беларуси:

Это таланты. А таланты нужно развивать и создавать условия для их развития. Важно создать сообщество. Вот сегодня этот I Форум молодых литераторов как раз таки, наверное, один из таких шагов, чтобы эти ребята друг друга увидели, познакомились. Притом мы должны понимать, они все уникальны.

Сегодня для начинающих авторов открыты специализированные конкурсы и молодежные издания. Хотя тиражи печатных журналов объективно невелики, Министерство информации уже прорабатывает новые форматы продвижения: в планах – создание современных электронных приложений к традиционной прессе, что позволит значительно расширить читательскую аудиторию.