Игорь Тур: наличие у нас ядерного оружия, скорее, защищает от внешней агрессии, чем привлекает повышенное внимание

Новости Беларуси. Послание Лукашенко третьи сутки резонирует не только в белорусском обществе, но и за его пределами. Почему глава государства расставил именно так акценты в своем выступлении? Какие месседжи миру просматриваются в тезисах? В чем мораль? На площадке ток-шоу «По существу» собрались спикеры из разных сфер, чтобы осмыслить четырехчасовой спич Президента Беларуси.

Кирилл Казаков, СТВ:

Я тоже очень много смотрел на выходных, когда говорили о Послании. И мой взгляд больше всего цепляла тема ядерного оружия. Мир – да, но как-то очень быстро заявили политики в Киеве о том, что «какой мир? Лукашенко в этом ничего не понимает». Смешно и действительно обидно. Возможно, действительно на Западе к этому относятся немножко серьезнее, потому что именно Запад тратит деньги на войну в Украине. А что касается ядерного оружия, несмотря на то, что у поляков было Вербное воскресенье, мне кажется, они совершенно не спали, а говорили о том, что это действительно опасно. Ядерное оружие вдруг резко появится в Беларуси. Есть ощущение, что даже по некоторым журналистским высказываниям это вызвало абсолютно адекватный с нашей стороны страх. Боятся?

Игорь Тур, политический обозреватель телеканала ОНТ:

Бояться вообще контрпродуктивно, потому что наличие или отсутствие у нас ядерного оружия, с точки зрения опасности для нас, крайне дискуссионное. Наличие у нас любого ядерного оружия, скорее, защищает нас от внешней агрессии, чем привлекает к нам повышенное внимание. Что мешает Польше, которая наращивает воинский контингент у наших границ… Кирилл Казаков:

Там даже говорили о превентивных ударах по территории приграничья. Где-то находятся шахты «Тополей». Игорь Тур:

Я думаю, что в этих шутках есть и логика. У меня есть несколько краеугольных цитат главы государства, которые я для себя отметил. Не берусь дословно сказать, но: в мире есть только один индикатор внешней политики – это политическая воля лидера. Вопрос в том, что в случае угрозы для Беларуси со стороны Польши, Литвы, Латвии, любой другой страны задача Президента и Главнокомандующего – защитить жизни своего населения, белорусов, потому что у поляков, литовцев, латышей и прочих есть свои президенты. Если мы будем обладать достаточной информацией, что по нам готовится удар, то Президент и Главнокомандующий будет обязан отдавать приказ о превентивном ударе. Соответственно, даже возможную подготовку этого удара полякам и всем прочим есть резон сворачивать. Потому что воля у Лукашенко есть точно отдать такой приказ.

Георгий Гриц, экономический аналитик:

Тут не так все просто. Во-первых, сейчас обсуждается, она еще не принята, Концепция национальной безопасности. Если говорить этим штампом, в России есть своя Концепция. С точки зрения ядерного вооружения, у них есть триада. У нас в Концепции, насколько я знаю, вообще не прописаны элементы использования ядерного оружия. Поэтому это новый элемент, который, наверное, стоит рассмотреть, если мы имеем право управлять этим ядерным оружием. Если рассмотреть высказывание пресс-секретаря Пескова, то он говорит: мы размещаем на территории и сами управляем. Лукашенко сказал так: вы меня знаете, я бесконтрольно или кому-то не дам возможность управлять этим потенциалом. Это вопрос очень серьезный. Если мы говорим, что ядерное оружие – это элемент сдерживания против беглых (полк Калиновского, где тысяча человек), это смешно. Если мы говорим о том, что это ответный удар, я очень боюсь, что времени на него не будет. Это требует дальнейшей формализации вопроса о ядерном оружии.

Игорь Тур:

Когда Путин говорит о том, что размещение в Беларуси ядерного оружия не нарушит договор о распространении – понятно, это юридическая сторона, потому что так или иначе Москва стремится соблюдать международные договоры. Правильно она делает или неправильно, когда все партнеры этого не делают – это, в общем-то, дело Кремля. Но юридически ядерное оружие будет российским. Давайте по-простому, как это может быть управление? Вопрос ведь не в долгом согласовании. Это приблизительно звонок: «Алло, Володя, нажимаю». – «Да, Александр Григорьевич, давай». Пять секунд проходит вопрос, обсуждение при полном понимании друг к другу.



Георгий Гриц:

Вот это должно быть прописано и формализовано.