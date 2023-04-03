Вадим Елфимов: «Америка перестанет править миром, как только люди начнут избавляться от доллара»

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная.

Помните, Владимир Высоцкий в одной из своих искрометных песен про простого мужика, отправившегося в город за покупками, пел так: «Какая валюта у вас? – говорят. Небось, – говорю, – не доллары!» И закупился по полной.

К чему это вспомнилось? А к тому, что доллары были в СССР ни к чему. То есть были они никчемные бумажки. Может, поэтому и Советский Союз был тогда могуч и всесилен? Всякой стоящей державе нужна своя валюта, причем такая, которой верили бы люди. И в которой можно вести торговлю, в том числе и за рубежом. А вот вам еще цитата. Один американский политолог еще в конце XIX века заявил: «США овладеют миром, когда весь мир превратится в охотников за долларами». Заметьте, не за головами, а за долларами. А теперь оглянитесь вокруг – сколько стран мира держат свои резервы в долларах? Вот отсюда и влияние США, их желание всеми командовать. Вашингтон для отстаивания своих интересов в дальних краях может посылать не только авианосцы и морпехов, но и целые армии свеженапечатанных долларов.

Но в мире действуют не только американские навязанные правила, но и законы природы. Один из них – о перерастании количества в качество. Американцы могут сколько угодно печатать доллары – и печатают! Но вопреки их чаяниям это не приведет к американизации всего мира. За этим рано или поздно произойдет обесценивание доллара, а значит – и самих Соединенных Штатов. Количественные изменения переросли в качественные – Штаты уже на грани краха. И мы становимся свидетелями этого процесса. Сейчас еще и в банковской системе.