Вадим Елфимов: «Америка перестанет править миром, как только люди начнут избавляться от доллара»

Время авторской журналистики. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт».
Время авторской журналистики. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт».
Вадим Елфимов, политолог:
Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная.
Помните, Владимир Высоцкий в одной из своих искрометных песен про простого мужика, отправившегося в город за покупками, пел так: «Какая валюта у вас? – говорят. Небось, – говорю, – не доллары!» И закупился по полной.
К чему это вспомнилось? А к тому, что доллары были в СССР ни к чему. То есть были они никчемные бумажки. Может, поэтому и Советский Союз был тогда могуч и всесилен? Всякой стоящей державе нужна своя валюта, причем такая, которой верили бы люди. И в которой можно вести торговлю, в том числе и за рубежом. А вот вам еще цитата. Один американский политолог еще в конце XIX века заявил: «США овладеют миром, когда весь мир превратится в охотников за долларами». Заметьте, не за головами, а за долларами. А теперь оглянитесь вокруг – сколько стран мира держат свои резервы в долларах? Вот отсюда и влияние США, их желание всеми командовать. Вашингтон для отстаивания своих интересов в дальних краях может посылать не только авианосцы и морпехов, но и целые армии свеженапечатанных долларов.
Но в мире действуют не только американские навязанные правила, но и законы природы. Один из них – о перерастании количества в качество. Американцы могут сколько угодно печатать доллары – и печатают! Но вопреки их чаяниям это не приведет к американизации всего мира. За этим рано или поздно произойдет обесценивание доллара, а значит – и самих Соединенных Штатов. Количественные изменения переросли в качественные – Штаты уже на грани краха. И мы становимся свидетелями этого процесса. Сейчас еще и в банковской системе.
Вадим Елфимов:
Власти богатого штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учетной ставки ФРС США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Все застрахованные депозиты были переведены из SVB в отдельно созданную структуру — Deposit Insurance National Bank of Santa Clara. Почему не банк Санта Клауса?!
Помимо этого, в воскресенье власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков, а 8 марта было объявлено о закрытии криптоориентированного банка Silvergate. Я понимаю, простому человеку трудно разобраться в этих наукообразных формулировках. Поверьте, это всего лишь определенное количество слов, за которым хотят скрыть паршивое качество – очередной провал американского капитализма. Возможно, и последний провал. Самый последний.
Чтобы не быть голословным, приведу еще одну цитату самого успешного американского миллиардера, «поднявшегося» на высоких технологиях. Основатель хедж-фонда «Цитадель» Кен Гриффин в интервью газете Financial Times – а это главная газета Уолл-стрит – заявил: «Формально США – экономика капиталистическая, и она рушится на наших глазах».
Так что Америка перестанет править миром, как только люди начнут избавляться от доллара. И на вопрос: «Какая у вас валюта?» – будут отвечать: «Небось, не доллары!»
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