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Литва продлила частичное закрытие воздушного пространства на рубеже с Беларусью до 1 декабря

02 октября 2025 13:32
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Мнимая угроза вынудила власти Литвы принять недружественные меры. Наши соседи продлили частичное закрытие воздушного пространства с Беларусью. Ограничение будет действовать до 1 декабря, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва продлила частичное закрытие воздушного пространства на рубеже с Беларусью до 1 декабря-2

Еще 12 августа Литва решила закрыть воздушные рубежи с нашей страной. Тогда, якобы, угрозу вызывали белорусско-российские учения «Запад-2025». Напомним, часть маневров проходила на территории нашей страны. Изначально предполагалось, что воздушный запрет будет действовать до 1 октября. Но учения уже прошли, а надуманный страх у литовских властей остался. 

# Беларусь-Литва

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