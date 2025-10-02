Литва продлила частичное закрытие воздушного пространства на рубеже с Беларусью до 1 декабря

Мнимая угроза вынудила власти Литвы принять недружественные меры. Наши соседи продлили частичное закрытие воздушного пространства с Беларусью. Ограничение будет действовать до 1 декабря, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще 12 августа Литва решила закрыть воздушные рубежи с нашей страной. Тогда, якобы, угрозу вызывали белорусско-российские учения «Запад-2025». Напомним, часть маневров проходила на территории нашей страны. Изначально предполагалось, что воздушный запрет будет действовать до 1 октября. Но учения уже прошли, а надуманный страх у литовских властей остался.