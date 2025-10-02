На Филиппинах число жертв землетрясения возросло до 72

Продолжаем следить за ситуацией на Филиппинах. Там число жертв землетрясения возросло до 72 человек, а пострадавших уже около 300, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подземные толчки магнитудой почти 7 баллов потрясли страну накануне. Спасатели продолжают разбор завалов в надежде найти выживших. Переполненные больницы с трудом справляются с потоком раненых. Больше всего пострадал город Бого, а также муниципалитеты Сан-Ремихио и Меделлин. Около 20 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, спасаясь от стихии. Власти объявили чрезвычайное положение в пострадавших районах. Мобилизованы все силы для ликвидации последствий катастрофы. В эти трудные дни филиппинский народ нуждается в солидарности всего мирового сообщества. И сегодня Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Филиппин, выразив слова поддержки и сочувствия пострадавшим от землетрясения.