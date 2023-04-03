«Выстрелила тема с ядерным оружием». Почему так произошло на Послании Президента? Мнение гендиректора СТВ
Новости Беларуси. Послание Лукашенко третьи сутки резонирует не только в белорусском обществе, но и за его пределами. Почему глава государства расставил именно так акценты в своем выступлении? Какие месседжи миру просматриваются в тезисах? В чем мораль? На площадке ток-шоу «По существу» собрались спикеры из разных сфер, чтобы осмыслить четырехчасовой спич Президента Беларуси.
Алена Сырова, СТВ:
Александр Александрович, вы как медиаменеджер тоже заметили, что даже по итоговым материалам больше всего выстрелила тема с ядерным оружием. С чем вы это связываете? Действительно со страхом перед мощным ответом либо же с элементарным любопытством?
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Я думаю, и Президент это обозначил, что ядерное оружие – это элемент сдерживания. Насколько я полагаю, там были планы, и наши беглые инициировали всякие меры, вплоть до применения террористических атак. Это элемент сдерживания. Я считаю, что мы обзавелись «ядерным зонтиком», «ядерным щитом», поэтому шума у них достаточно много, но реагировать на этот шум я не вижу целесообразности. Мы защищаем свои национальные интересы. И наш Президент как лидер думает о защите белорусского народа и нашей белорусской земли.
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