«Выстрелила тема с ядерным оружием». Почему так произошло на Послании Президента? Мнение гендиректора СТВ

Новости Беларуси. Послание Лукашенко третьи сутки резонирует не только в белорусском обществе, но и за его пределами. Почему глава государства расставил именно так акценты в своем выступлении? Какие месседжи миру просматриваются в тезисах? В чем мораль? На площадке ток-шоу «По существу» собрались спикеры из разных сфер, чтобы осмыслить четырехчасовой спич Президента Беларуси.

Алена Сырова, СТВ:

Александр Александрович, вы как медиаменеджер тоже заметили, что даже по итоговым материалам больше всего выстрелила тема с ядерным оружием. С чем вы это связываете? Действительно со страхом перед мощным ответом либо же с элементарным любопытством?