Гигин: Лукашенко 8 раз за год упоминал о необходимости появления российского ТЯО на территории Беларуси
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
В массовом сознании ядерное оружие – это оружие судного дня, оружие апокалипсиса, поэтому волнение на обывательском уровне вполне понятно. Но с точки зрения геополитической и геостратегической мы видим, что идет отмена того миропорядка, который был сформирован по итогам еще распада СССР. Мы не можем не обсудить тему размещения тактического ядерного оружия, которое, по мнению России, обезопасит Беларусь от западных замашек.
Свое мнение по этому вопросу высказал лидер Республики Беларусь Александр Лукашенко во время ежегодного Послания к белорусскому народу и парламенту.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я сказал: дорогой Джордж, спасибо, что приехал. До свидания. И я больше никогда с ним не встречался. А к «соросятам» вы знаете, как мы относились. Поэтому не надо меня пугать. Я уже пуганый. Я уже видел на этом свете очень много. – Ах, вот, разместят ядерное оружие в Беларуси, мы санкции против вас введем. Вы что, очумели? Вы что, забыли? Вы вчера их уже ввели. Нам-то чего уже сегодня бояться? Мы сегодня должны просто сохранить суверенитет и независимость. И мы будем этот суверенитет и независимость сохранять и обеспечивать чем только возможно, в том числе и ядерным арсеналом. Это наше оружие, которое будет способствовать суверенитету и независимости.
Лукашенко о ядерном оружии: «Никто никогда его как игрушку применять не будет. Кроме американцев» – подробности.
Надежда Сасс:
Вадим, как вы восприняли эту новость?
Вадим Гигин, председатель правления Белорусского общества «Знание», кандидат исторических наук, политолог:
Александр Лукашенко последовательно говорил, что ядерное оружие является дополнительной гарантией суверенитета, если обобщать все его высказывания. Хотя надо прямо сказать: Беларусь не была инициатором нуклеаризации нашего региона. Наоборот, именно Александру Лукашенко принадлежит идея создания безъядерной зоны в Центральной и Восточной Европе. Какая была реакция наших западных партнеров? Никакая. Второй момент: мы предложили программу «Хельсинки-2», то есть договориться о системе безопасности в целом в Европе. Опять-таки, как отреагировали на Западе? Никак. Поэтому, естественно, особенно на фоне попыток откровенного вмешательства в наши внутренние дела в 2020 году, обострения геополитической ситуации, которое мы видим с конца 2021 года.
Тут нужно подчеркнуть, не с февраля 2022-го, когда началась СВО. Все началось гораздо раньше. И только за последний год Александр Лукашенко восемь раз упоминал о возможности, целесообразности, необходимости и собственном желании, чтобы российское тактическое ядерное оружие появилось на территории Беларуси. Здесь важный момент. У России в этом плане свои интересы, у Беларуси они несколько отличаются, потому что у России к украинской ситуации это не имеет никакого отношения. Россия не будет применять тактическое ядерное оружие на территории Украины.
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