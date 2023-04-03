Гигин: Лукашенко 8 раз за год упоминал о необходимости появления российского ТЯО на территории Беларуси

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

В массовом сознании ядерное оружие – это оружие судного дня, оружие апокалипсиса, поэтому волнение на обывательском уровне вполне понятно. Но с точки зрения геополитической и геостратегической мы видим, что идет отмена того миропорядка, который был сформирован по итогам еще распада СССР. Мы не можем не обсудить тему размещения тактического ядерного оружия, которое, по мнению России, обезопасит Беларусь от западных замашек. Свое мнение по этому вопросу высказал лидер Республики Беларусь Александр Лукашенко во время ежегодного Послания к белорусскому народу и парламенту.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я сказал: дорогой Джордж, спасибо, что приехал. До свидания. И я больше никогда с ним не встречался. А к «соросятам» вы знаете, как мы относились. Поэтому не надо меня пугать. Я уже пуганый. Я уже видел на этом свете очень много. – Ах, вот, разместят ядерное оружие в Беларуси, мы санкции против вас введем. Вы что, очумели? Вы что, забыли? Вы вчера их уже ввели. Нам-то чего уже сегодня бояться? Мы сегодня должны просто сохранить суверенитет и независимость. И мы будем этот суверенитет и независимость сохранять и обеспечивать чем только возможно, в том числе и ядерным арсеналом. Это наше оружие, которое будет способствовать суверенитету и независимости. Лукашенко о ядерном оружии: «Никто никогда его как игрушку применять не будет. Кроме американцев» – подробности. Надежда Сасс:

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