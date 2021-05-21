Дедолларизировать внутреннюю торговлю углеводородами. Президент Беларуси участвует в онлайн-саммите ЕАЭС

Новости Беларуси. Александр Лукашенко участвует в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое проходит в режиме видеоконференции, сообщает БЕЛТА.

В мероприятии участвуют главы государств Евразийского экономического союза (в состав этого интеграционного объединения входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия). Кроме того, в числе участников встречи – почетный председатель ВЕЭС, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президенты стран – наблюдателей при ЕАЭС – Кубы и Узбекистана.

Всего предстоит рассмотреть 15 вопросов. В частности, будет доложено о выполнении поручений по согласованию подходов к цено- и тарифообразованию на общем рынке газа союза и установлению тарифа на транспортировку газа из третьих стран. Речь пойдет также о взаимодействии в выпуске лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций для медицинской сферы.

Президент Беларуси предложил дедолларизировать внутреннюю торговлю углеводородами в Евразийском экономическом союзе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Уверен, пришло время для принятия в ЕАЭС серьезного политического решения по дедолларизации внутренней торговли углеводородами.

По словам главы государства, одна из первостепенных задач в ЕАЭС – проработка вопроса скоординированных мер по поддержанию курсов валют и обеспечению безопасности расчетов.

Александр Лукашенко:

В этой связи мы приветствуем развитие общего платежного пространства союза, в том числе в целях стимулирования перехода к расчетам в национальных валютах.

Президент Беларуси считает, что реализация наднациональных мер позволяет заложить основы для экономического роста.

Александр Лукашенко:

Предыдущий непростой год показал, что реализация именно наднациональных, совместных мер поддержки экономической активности позволяет не только сгладить последствия кризисов, но и заложить основы структурных изменений для экономического роста в будущем.

Также глава государства призывает активнее сопрягать ЕАЭС с китайской инициативой «Один пояс, один путь».

Александр Лукашенко:

При всей сложности международной политической обстановки необходимо продолжить работу по позиционированию союза как одного из центров формирования интеграционного контура большого евразийского партнерства, в том числе путем сопряжения с китайской инициативой «Один пояс, один путь». Призываю активизировать работу в данном направлении, переводить ее в практическую плоскость. Мы слишком медленно движемся. Нужно определить конкретные проекты.

Президент Беларуси полагает, что на нынешнем этапе в диалоге с китайскими партнерами целесообразно сосредоточиться на вопросах формирования цифровых транспортных коридоров.

Александр Лукашенко:

Надо также содействовать экспорту нашей продукции в КНР. В отношении продовольствия необходимо оптимизировать ветеринарный, санитарный и фитосанитарный контроль.