Гигин: американцев беспокоит рост влияния России и Китая в Африке. Будут провокации

Вадим Гигин, руководитель общества «Знание» : Авторитет Беларуси, которая противостоит Западу, очень высок. Почему и у Президента риторика связана с выборами, антиколониальной идеологией? Потому что это поддержка европейской Беларуси, которая здесь, в Европе, бросает вызов американскому империализму, для Зимбабве очень важна. Голос Александра Лукашенко, мнение нашего Президента, авторитет главы государства в Африке очень высок. Они с огромной благодарностью подходят. И для президента Мнангагвы, и для правящей партии этот визит играл большую роль и внутриполитическую.

Вадим Гигин:

В любом случае. Нужно понимать, Зимбабве, правящая партия президента Мнангагвы, их не зря относят к прокитайским режимам, как говорят американцы. Кто-то высматривает пророссийские. Кстати, это отмечали и зимбабвийские журналисты, что Беларусь очень близка к России. Для них это тоже важно. Будут шатать, американцы уже сделали несколько заявлений, их беспокоит рост влияния России и Китая на континенте. Здесь еще и Беларусь приходит. Они будут пытаться выстраивать везде эту послушную колонну своих сателлитов, как они это сделали в Европейском союзе. И провокации, конечно же, будут. Тем более и экономическая ситуация, и социальная не очень простая, мягко говоря, в Зимбабве. И политическое противостояние там есть. Не преодолены и межплеменные противоречия. Когда они еще вели борьбу в период существования Республики Родезии, когда тот же Роберт Мугабе был еще в подполье, там же было два течения освободительного движения. Как они делились? Одно было просоветское, второе – прокитайское. Но они делились по племенному признаку.

Этот трайбализм так называемый характерен для Африки, и этим пользуются эти неоколонизаторы, разжигая рознь. Это было совсем недавно, думаю, многие даже не знают, что в Конго (это бывший Заир) было две войны – следствие геноцида, организованного в Руанде. Кстати, и Зимбабве участвовало в этих столкновениях. Так называемая великая африканская война, в которой погибли миллионы людей. Никто до сих пор не знает, сколько погибло. Во время геноцида в Руанде хуту, тутси – около 800 тысяч, говорят. В Демократической Республике Конго в войне, которая следом пошла, по некоторым данным, свыше 5 миллионов человек погибло. А ведь это все основано на межплеменных противоречиях, заложенных еще во времена существования европейских колоний, активно поддерживаемых неоколонизаторами до сих пор. Что бы они ни заявляли, как бы они ни говорили о необходимости существования демократических режимов, им не нужна сильная Африка. Сильная Африка с ее ресурсами – это вызов. А когда туда приходят Россия, Китай, Беларусь, это вызов вдвойне.

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