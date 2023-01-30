Елфимов: «Вскоре вместо шведской стенки шведы полезут на шведский потолок»

Время авторской журналистики. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт».

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная.

Вскоре вместо шведской стенки шведы полезут на шведский потолок. Вот как это будет. Кстати, напомним, что хоть Швеция и Финляндия обнялись сладкой парочкой, решив вступить в натовскую семью, это им не шведская семья. Ну что же, поживут – увидят! Да и сейчас это очень разные и даже недолюбливающие друг друга страны.

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