«Они просто не могут понять логику». Как беглые отреагировали на визит Лукашенко в Зимбабве?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим новости специальной военной операции и фронт антиглобалистского движения. В гостях руководитель общества «Знание» Вадим Гигин и военный корреспондент Евгений Линин.
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим новости специальной военной операции и фронт антиглобалистского движения. В гостях руководитель общества «Знание» Вадим Гигин и военный корреспондент Евгений Линин.
Вадим Гигин, руководитель общества «Знание»:
Давайте о наших беглых поговорим, как они восприняли визит Президента. Там еле удерживались, чтобы не скатиться в откровенный расизм, а то и скатывались. «А зачем нам Зимбабве?» Для них нет международной политики за пределами коллективного Запада. С их точки зрения, наше Министерство иностранных дел и вся политика Беларуси должны быть организованы туда куда-то – только Запад. Все, что кроме Запада, то есть весь мир, – это что-то чуть ли не потустороннее. И они уже изгаляются. Это хорошо. Визит Президента в Зимбабве просто не оставил их равнодушными. Они все равно не могут далеко уйти от этого своего примитивного национализма XIX века. Вы приводили в пример расизм, российские настроения того периода. Они ведь остались такими же. Они ведь расисты, и многие из них – антисемиты, и это прорывается. Я уже не говорю о русофобии, которая им присуща. И этот расизм – пренебрежение огромным регионом. Вы посмотрите на экономические показатели многих стран Африки. Да, у Зимбабве экономика, может, сейчас не в таком хорошем состоянии, но это страна с огромными природными ресурсами. Для Беларуси это очень выгодно. Для Беларуси, как и для России, Южная Африка, Зимбабве – это точки входа на большой континент. Посмотрите на Анголу, которая находится рядом, посмотрите на темпы экономики той же Эфиопии, которая до недавнего времени показывала неплохой рост. И таких примеров можно привести огромное количество.
Григорий Азаренок, СТВ:
Напомним, что в Эфиопии развито, например, наше православие.
Вадим Гигин:
Оно, правда, не совсем православие. Они не относятся к классическим православным церквям, так называемые древние христианские культы. Они называют себя ортодоксальной, то есть православной церковью, но там есть достаточно серьезные отличия. Там не только белые эмигранты попадали. Например, на берегах Красного моря были когда-то казачьи станицы. И связи России и Эфиопии, там есть и белорусский след. Но это большая отдельная тема. Так вот, комментарии беглых очень показательны. Они не просто европоцентричны. Они Беларусь рассматривают как зависимую, второстепенную страну, встроенную в западный мир на правах лимитрофа или какой-то баррикады в противостоянии с Россией. Все. Выход Президента на широкую международную арену для них воспринимается как вызов. Почему они где-то усмехаются? Они просто не могут понять логику. А что это за логика? Это логика нормального, независимого, суверенного государства, которое ищет дружественные страны по всему миру.
Григорий Азаренок:
При этом мы помним, как они холуйски кланялись какому-то второстепенному, второму, пятому сотруднику посольства…
Вадим Гигин:
Давайте вспомним, с каким пиететом они выстраивались, когда приезжал какой-то заместитель помощника госсекретаря или заместитель второго начальника третьего отдела. Это просто событие там невероятное. А здесь что? Два независимых государства выстраивают отношения. Хочется спросить: в чем принцип вашей критики, что вам не нравится? А, потому что это Африка, потому что они черные. Так вы прямо и скажите, что вы просто оголтелые расисты. Давайте! Почему вы эти фоточки выкладываете, пытаетесь какие-то видосики нарезать? Вы расисты, правильно? Сделайте шаг, признайтесь в этом.
Подписывайтесь на нас в Telegram!
Читайте также:
Пустовой о возможности вернуться в Беларусь: «Шанс дан для тех, кто прозрел»
Азаренок: наша цивилизация привязала себя к трупу Запада, который разлагается и тем самым удушает нас
«Плюнули в лицо всем узникам концлагерей». Азаренок вспомнил перформанс змагаров в мемориале «Яма» в 2020-м