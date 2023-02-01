«Они просто не могут понять логику». Как беглые отреагировали на визит Лукашенко в Зимбабве?

Вадим Гигин, руководитель общества «Знание»:

Давайте о наших беглых поговорим, как они восприняли визит Президента. Там еле удерживались, чтобы не скатиться в откровенный расизм, а то и скатывались. «А зачем нам Зимбабве?» Для них нет международной политики за пределами коллективного Запада. С их точки зрения, наше Министерство иностранных дел и вся политика Беларуси должны быть организованы туда куда-то – только Запад. Все, что кроме Запада, то есть весь мир, – это что-то чуть ли не потустороннее. И они уже изгаляются. Это хорошо. Визит Президента в Зимбабве просто не оставил их равнодушными. Они все равно не могут далеко уйти от этого своего примитивного национализма XIX века. Вы приводили в пример расизм, российские настроения того периода. Они ведь остались такими же. Они ведь расисты, и многие из них – антисемиты, и это прорывается. Я уже не говорю о русофобии, которая им присуща. И этот расизм – пренебрежение огромным регионом. Вы посмотрите на экономические показатели многих стран Африки. Да, у Зимбабве экономика, может, сейчас не в таком хорошем состоянии, но это страна с огромными природными ресурсами. Для Беларуси это очень выгодно. Для Беларуси, как и для России, Южная Африка, Зимбабве – это точки входа на большой континент. Посмотрите на Анголу, которая находится рядом, посмотрите на темпы экономики той же Эфиопии, которая до недавнего времени показывала неплохой рост. И таких примеров можно привести огромное количество.

Григорий Азаренок, СТВ:

Напомним, что в Эфиопии развито, например, наше православие.