Тысячи жителей Берлина вышли на улицы с протестом против карантина

Новости Германии. Массовыми беспорядками завершились многочисленные акции протеста в Германии: есть пострадавшие и задержанные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи жителей вышли на улицы Берлина, чтобы высказать своё несогласие с карантинными ограничениями, введёнными из-за пандемии.

Люди считают, что действия правительства угрожают их личным свободам, а также наносят серьёзный ущерб экономике. Полиция была вынуждена разогнать митингующих из-за несоблюдения эпидемиологических мер. Начались столкновения.