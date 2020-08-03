Тысячи жителей Берлина вышли на улицы с протестом против карантина

Новости Германии. Массовыми беспорядками завершились многочисленные акции протеста в Германии: есть пострадавшие и задержанные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Германии. Массовыми беспорядками завершились многочисленные акции протеста в Германии: есть пострадавшие и задержанные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тысячи жителей вышли на улицы Берлина, чтобы высказать своё несогласие с карантинными ограничениями, введёнными из-за пандемии.
Люди считают, что действия правительства угрожают их личным свободам, а также наносят серьёзный ущерб экономике. Полиция была вынуждена разогнать митингующих из-за несоблюдения эпидемиологических мер. Начались столкновения.
Некоторые участники акции провоцировали и нападали на правоохранителей, забрасывая их камнями. В ответ стражи порядка применили силу, в том числе слезоточивый газ. В ходе всех прошедших митингов в немецкой столице пострадали 45 полицейских. Задержаны более 130 человек. В отношении 89 из них начато предварительное уголовное расследование.