В Минске состоялось заседание Совета постоянных полномочных представителей государств-участников СНГ

В условиях мировой турбулентности важно сохранять и укреплять связи с уже проверенными партнерами. Политики многовекторности Беларусь придерживалась всегда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наше участие в разных интеграционных объединениях еще одно подтверждение тому, что мы готовы вести конструктивный диалог. О том, как дальше будет развиваться Содружество Независимых Государств, говорили 31 января в Минске. Итоги минувшего года, а также планы на 2023-й обсудили на заседании постпредов стран СНГ. В 2023 году в Содружестве председательствует Кыргызстан.

Страна презентовала свою концепцию и предложения по ее реализации. Упор намерены сделать на экологическом аспекте и развитии туризма. Несмотря на непростую внешнюю и внутреннюю ситуации, планы на текущий год амбициозные, отметил Сергей Лебедев. На протяжении года пройдет ряд международных встреч. Первым важным форумом станет заседание Экономического совета СНГ в марте в Москве. В это же время в российской столице состоится и традиционный экономический форум Содружества. Ожидается, что участие в нем смогут принять представители всех государств-участников объединения. К слову, ШОС, БРИКС и партнеры по ЕАЭС также получили приглашения на форум. Об этом сообщил генеральный секретарь СНГ. А уже в апреле намечено заседание Совета министров иностранных дел, которое примет Ташкент. Повестку встречи, которая включает более десятка вопросов, рассмотрели сегодня.

Сергей Лебедев, генеральный секретарь СНГ:

Плановые вопросы – это итоги межмидовских консультаций, прошедших в 2022 году. Это очень важная форма сотрудничества, когда представители Министерств иностранных дел стран Содружества собираются и обсуждают актуальные вопросы внешнеполитической деятельности, координации деятельности Министерства иностранных дел, международных организаций.

Асеин Исаев, первый заместитель министра иностранных дел Кыргызстана:

Вы знаете, очень много было домыслов, размышлений, догадок, предсказаний о Содружестве Независимых Государств, как оно дальше пойдет. Но время доказало жизнеспособность этого образования, о том, что оно нужно. И каждое государство-член здесь ищет свои интересы. Кто-то в большей мере настроен на экономическое сотрудничество, кто-то – на оборонное, кто-то – на социально-культурное.