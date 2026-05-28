Лукашенко: Беларусь давно выбрала собственный путь в цифровом развитии и следует ему

Искусственный интеллект для Беларуси – это не мода и не самоцель, а прежде всего инструмент, который должен работать на экономику и человека. Об этом заявил Александр Лукашенко на Евразийском экономическом форуме в Астане, обозначив ключевые подходы нашей страны к цифровому развитию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства подчеркнул: Беларусь рассматривает ИИ исключительно как прикладную технологию, которая должна повышать эффективность производства, усиливать промышленность и улучшать качество жизни, а не заменять накопленные десятилетиями практики. Эти инициативы стали частью широкой повестки Евразийского экономического форума, где обсуждаются правила цифровой трансформации и развитие технологий в рамках ЕАЭС. В центре внимания – формирование единых подходов к искусственному интеллекту и его применению в экономике Союза. Всего в программе форума порядка 30 тематических сессий. А завершением его работы должно стать подписание совместного заявления стран ЕАЭС об ответственном развитии ИИ. Документ задаст новый стратегический вектор цифровой трансформации экономик государств Союза. О том, как формируется новый цифровой контур Евразии, в репортаже Евгения Пустового.

По частоте визитов главы государства – Казахстан в топ-3. Лукашенко прилетел к своим. Почти как в Россию. С той лишь разницей, что у трапа голубая, а не красная ковровая дорожка, как, например, в Москве. Астана белорусского лидера встречала национальным колоритом, красными розами и сильным ветром. Зато флаги в лучшем положении для съемок. И правда, к вечеру распогодилось. А сам ЕАЭС становится небольшой кухней геополитического климата в Евразии. С белорусской стороны встречали министр иностранных дел и посол. У трапа самолета Первого Алексей Богданов встречал впервые в новой должности. Есть видимый результат работы.

Алексей Богданов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Казахстане:

Тесные отношения на уровне глав государств дают хороший импульс для развития всего странового взаимодействия. Что касается торгово-экономического сотрудничества, то мы в прошлом году очень серьезно поработали – плюс 22 процента. Экспорт превысил миллиард долларов впервые в истории. В этом году за первый квартал динамика положительная, уже по итогам трех месяцев экспорт вырос на 16,1%. Причем растет и сельское хозяйство, поставки продовольствия, промышленные товары. Успешно работают сборочные производства тракторов «Беларус», комбайнов «Гомсельмаш», лифтового оборудования. Идут переговоры сегодня о локализации некоторых иных проектов. Из любых форумов большой политики наш Президент пытается извлечь экономическую пользу. Прямо сегодня в Астане открыли еще один торговый дом Беларуси – территория нашей мебели. Но пора переходить от экономики товаров к экономике знаний. Это код для дальнейшего развития Евразийской интеграции.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Футуристическая архитектура современной Астаны лучше всего подходит под тему V Евразийского экономического форума. Председательствующий в этом году Казахстан предложил ввязаться в глобальную цифровую гонку, используя ИИ. Но как это сделать? Для этого сюда приглашены 3 тысячи носителей натурального человеческого интеллекта из 45 государств мира. И, конечно, лидеры евразийской интеграции. Начало главного события дня – пленарного заседания форума – отодвинули по времени. Ожидали прибытия первых лиц. Видимо, к цифровизации отношений главы государств не так уже и торопятся. Либо Владимира Путина, как всегда, задержали встречи, в Казахстане он с государственным визитом. Но это никак не отразилось на по-человечески теплую встречу.

Все в сборе. Кроме Пашиняна. В Астане Ереван представляет только вице-премьер Мгер Григорян. В прошлый раз на минском саммите Никол Пашинян присутствовал хотя бы онлайн. А сейчас сослался на предэлекторальную занятость. В итоге предстоит сделать выбор не только армянам, но и самому Пашиняну, с кем быть. Хотя ЕАЭС готов обогнать ЕС. Казахстан в год своего председательства предлагает войти в новую эру евразийской интеграции, именно используя ИИ, код развития, который союзную зону свободной торговли превратит в технологически эффективную структуру, способную конкурировать с другими центрами силы в XXI веке. В этом больше мейнстрима или все-таки реальности?