Лукашенко: Беларусь давно выбрала собственный путь в цифровом развитии и следует ему
Искусственный интеллект для Беларуси – это не мода и не самоцель, а прежде всего инструмент, который должен работать на экономику и человека. Об этом заявил Александр Лукашенко на Евразийском экономическом форуме в Астане, обозначив ключевые подходы нашей страны к цифровому развитию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства подчеркнул: Беларусь рассматривает ИИ исключительно как прикладную технологию, которая должна повышать эффективность производства, усиливать промышленность и улучшать качество жизни, а не заменять накопленные десятилетиями практики.
Эти инициативы стали частью широкой повестки Евразийского экономического форума, где обсуждаются правила цифровой трансформации и развитие технологий в рамках ЕАЭС. В центре внимания – формирование единых подходов к искусственному интеллекту и его применению в экономике Союза.
Всего в программе форума порядка 30 тематических сессий. А завершением его работы должно стать подписание совместного заявления стран ЕАЭС об ответственном развитии ИИ. Документ задаст новый стратегический вектор цифровой трансформации экономик государств Союза.
О том, как формируется новый цифровой контур Евразии, в репортаже Евгения Пустового.
По частоте визитов главы государства – Казахстан в топ-3. Лукашенко прилетел к своим. Почти как в Россию. С той лишь разницей, что у трапа голубая, а не красная ковровая дорожка, как, например, в Москве. Астана белорусского лидера встречала национальным колоритом, красными розами и сильным ветром. Зато флаги в лучшем положении для съемок.
И правда, к вечеру распогодилось. А сам ЕАЭС становится небольшой кухней геополитического климата в Евразии. С белорусской стороны встречали министр иностранных дел и посол. У трапа самолета Первого Алексей Богданов встречал впервые в новой должности. Есть видимый результат работы.
Алексей Богданов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Казахстане:
Тесные отношения на уровне глав государств дают хороший импульс для развития всего странового взаимодействия. Что касается торгово-экономического сотрудничества, то мы в прошлом году очень серьезно поработали – плюс 22 процента. Экспорт превысил миллиард долларов впервые в истории. В этом году за первый квартал динамика положительная, уже по итогам трех месяцев экспорт вырос на 16,1%. Причем растет и сельское хозяйство, поставки продовольствия, промышленные товары. Успешно работают сборочные производства тракторов «Беларус», комбайнов «Гомсельмаш», лифтового оборудования. Идут переговоры сегодня о локализации некоторых иных проектов.
Из любых форумов большой политики наш Президент пытается извлечь экономическую пользу. Прямо сегодня в Астане открыли еще один торговый дом Беларуси – территория нашей мебели. Но пора переходить от экономики товаров к экономике знаний. Это код для дальнейшего развития Евразийской интеграции.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Футуристическая архитектура современной Астаны лучше всего подходит под тему V Евразийского экономического форума. Председательствующий в этом году Казахстан предложил ввязаться в глобальную цифровую гонку, используя ИИ. Но как это сделать? Для этого сюда приглашены 3 тысячи носителей натурального человеческого интеллекта из 45 государств мира. И, конечно, лидеры евразийской интеграции.
Начало главного события дня – пленарного заседания форума – отодвинули по времени. Ожидали прибытия первых лиц. Видимо, к цифровизации отношений главы государств не так уже и торопятся. Либо Владимира Путина, как всегда, задержали встречи, в Казахстане он с государственным визитом. Но это никак не отразилось на по-человечески теплую встречу.
Все в сборе. Кроме Пашиняна. В Астане Ереван представляет только вице-премьер Мгер Григорян. В прошлый раз на минском саммите Никол Пашинян присутствовал хотя бы онлайн. А сейчас сослался на предэлекторальную занятость. В итоге предстоит сделать выбор не только армянам, но и самому Пашиняну, с кем быть. Хотя ЕАЭС готов обогнать ЕС.
Казахстан в год своего председательства предлагает войти в новую эру евразийской интеграции, именно используя ИИ, код развития, который союзную зону свободной торговли превратит в технологически эффективную структуру, способную конкурировать с другими центрами силы в XXI веке. В этом больше мейнстрима или все-таки реальности?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Пусть это не покажется нравоучением, но я по своей первой профессии учитель и всегда любую лекцию, любой урок, как преподаватель я начинал с азов. Понятию «искусственный интеллект» уже более 70 лет, то есть это не нововведение сегодняшнего дня. И в Беларуси системная работа над данной темой идет с середины 60-х годов – еще со времен создания Института технической кибернетики в Минске. Так что свою школу мы нарабатывали десятилетиями, сохранили и развивали даже на тяжелейшем этапе распада некогда единой страны. Ну, в данный момент хочу отвлечься, будет полезно, если я вам выдам некие определения. Как старый лектор. Что же такое искусственный интеллект? Я не хочу сказать, что половина в этом зале особенно не погружалась в этот вопрос. И в силу каких-то обстоятельств не знают, что такое искусственный интеллект. И я тоже отношусь к этим людям. Но всегда в Беларуси, это я выскажу свою точку зрения, я предупреждаю новомодников. Я могу свободно об этом говорить. Я не являюсь ретроградом. Первые IT-парки в СНГ появились в Беларуси с моей подачи. Я много слушал лекции американцев, китайцев на эту тему. Но тем не менее я всегда предостерегаю от излишеств.
Недавно мы гвалтом кричали об IT-технологиях. Было? Сейчас уже чуть меньше об этом говорим. Некоторые вообще не говорят. Говорят об искусственном интеллекте. IT-технологии, искусственный интеллект. И такой термин «программирование». Так что это такое, во взаимосвязи если рассматривать? Искусственный интеллект, я сегодня посмотрел еще раз, как он сам себя определяет, – это область информатики. Экономисты, математики и прочие эту науку осваивали давно. Даже мне, заканчивая экономический факультет после гуманитарного вуза, приходилось изучать информатику. А искусственный интеллект, он сам себя определяет, или те люди, которые глубоко погружены в это, определяют как отдел, область информатики. А информатика – наука о методах и процессах сбора, обработки, хранения, передачи, анализа и оценки информации с использованием компьютерных технологий. Так вот это информатика, а часть этой информатики – искусственный интеллект, разрабатывающая часть системы, способная выполнять задачи, которые обычно требуют человеческого интеллекта, обучения, рассуждения, принятия решений. То есть не было бы ИИ, человек все равно бы решил эти задачи. Время ускоряется. Искусственный интеллект помогает человеку в этом ускорении. Он ускоряет работу с данными, этот искусственный интеллект, который является частью информатики. Ускоряет работу с данными, автоматизирует рутину, пишет код, генерирует контент и помогает решать сложные аналитические задачи. Искусственный интеллект, просто говоря, компьютер, быстро решает те или иные задачи. Это большинство в этом зале точно знают и делали у себя на практике.
Говоря о Беларуси, за три последних года произошел глобальный тектонический сдвиг, во всем мире: из научных лабораторий и центров разработок искусственный интеллект перешел в каждый смартфон, а значит, и в нашу обычную жизнь. Из узкопрофессионального термина понятие превратилось в повседневное выражение. Для одних, прежде всего молодежи, ИИ и нейросети стали привычным виртуальным помощником, для других – лозунгом и иконой, для третьих – чуть ли не началом апокалипсиса и страхом перед будущим. В этой ситуации белорусский подход основан на двух ключевых посылах. Во-первых, для нас искусственный интеллект не самоцель, не дань моде и не повод в погоне за хайпом отказываться от наработанных десятилетиями практик. Это прежде всего прикладной инструмент, который должен реально работать на благо людей и производства, повышая эффективность экономики и качество жизни людей. Во-вторых, мы давно выбрали собственный путь в цифровом развитии и следуем ему. Это отказ от слепого копирования зарубежных технологий и правил игры в пользу создания отечественных компетенций и своих решений.
Лукашенко озвучил, как человеку подчинить глобальный цифровой разум.