ЕАЭС 2.0 – о чём говорили на саммите в Минске и почему Союзу нужна перезагрузка?

На неделе Минск превратился в главный центр евразийской интеграции. В нашей столице прошел Евразийский экономический форум и саммит ЕАЭС, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В Беларусь прибыли лидеры стран – участниц объединения и не только. В аэропорту «Минск» только и успевали принимать самолеты первых лиц. С хлебом-солью встречали Владимира Путина. Он прибыл в Беларусь в четверг и сразу отправился на форум. А вот глава Кубы вместе с супругой прилетел еще в среду. Минск встретил их проливным дождем, но погода не испортила общее впечатление и программу переговоров, которая включала личную встречу с Александром Лукашенко.

Да, Куба не входит в ЕАЭС, но это не мешает нам сближаться. А внимание со стороны других стран только усиливает Евразийский экономический союз и его геополитическое влияние. Беларусь в 2025 году председательствует в объединении. А Александра Лукашенко считают главным адептом евразийской интеграции. Наш Президент был против развала Советского Союза и сейчас видит будущее страны, да и мира в целом, за объединениями разного уровня и формата. Самый успешный и очевидный пример – это Союзное государство Беларуси и России, в рамках которого уже отработаны многие механизмы взаимодействия и которое многие в свое время считали обреченным на провал. Но со временем мы оценили правильность тех решений и с большой долей вероятность так же скажем и о Евразийском экономическом союзе. А что для этого нужно, как досрочно не сойти с пути интеграции и взять новую высоту – за общением лидеров и кулуарными встречами наблюдал наш политический обозреватель Евгений Пустовой.

История Евразии это история войн. Между империями, династиями, народами. А еще войн освободительных от колониальной экспансии. И это противостояние, похоже, затянулось, приобрело совсем иные формы. А нынешнюю гонку за лидерство между Вашингтоном и Китаем называют главной причиной планетарной турбулентности. И это не просто борьба цивилизаций и центров сил. Это борьба разных способов мироустройства. Классическая глобализация, когда митрополии властвуют над колониями. Или все-таки равноправная интеграция? Типа пояса пути. Белорусский лидер тонко подчеркнет это исторический момент. Лукашенко: «золотой миллиард» навязывает миру деструктивную повестку.

Стратеги геополитического этногенеза говорят о старении западной цивилизации, и это порой явно выражается в тенденциях, поступках и даже идеях неоколониалистов. Улыбка и высокотехнологичные продукты от Маска – это маска, которая пока успешно прикрывает наступающую дряхлость коллективного Запада. А пассионарной частью мира становится Глобальный Юг. А учитывая географическую общность и уровень развития – самой успешной в этом лагере является Евразия. Олег Лушников, председатель Комитета по международным отношениям и дипломатии Общественной палаты ЕАЭС:

Евразия – сердце мира. Подробности здесь. К ЕАЭС в разные годы относились по-разному. То считали попыткой Кремля вернуть из небытия СССР, то называли потешной интеграцией постсоветского пространства. Но цифры, озвученные накануне саммита на Евразийском экономическом форуме, свидетельствовали об одном – Союз состоялся. И приносит пользу людям. На что всегда ориентировал Президент Беларуси. Александр Лукашенко и на правах председательствующего, и как постоянный самый активный участник интеграционных процессов предложил перезагрузку и очертил путь к дальнейшему движению. Лукашенко рассказал, что нужно делать, чтобы ЕАЭС не был площадкой для теоретических дискуссий.

Саммит в Минске был наполнен двухсторонними встречами. Мы обсудили сотрудничество с Мьянмой. И дальнейшее инвестирование со стороны ОАЭ. Шейх Халид ибн Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян, Наследный принц Абу-Даби, председатель Исполнительного совета Абу-Даби:

Я вам гарантирую, что Президент и все руководство Эмиратов на 100 % намерены инвестировать в Беларусь. Подробности здесь. Арабские инвесторы бросили свой якорь в Беларуси. Это говорит об одном – об уверенности международного бизнеса в безопасности нашей страны. Иначе бы деньги сюда не вкладывали. Про красоты Минска можно было слышать и от журналистов. И во время речи Президентов. Мигель Марио Диас-Канель Бермудес, Президент Кубы:

Минск строг отдельными музеями, огромными жертвами фашизма. Сегодня напоминает нам о моральном долге народов с их прошлым. Здесь мы видим важность сохранения исторической памяти и защиты мира на планете. Присутствие лидера Кубы на саммите евразийской интеграции – это факт того, что ЕАЭС вышла за рамки географии. Становится геополитическим смыслом. Союзом равноправной политики. Обращение президента Ирана по видеозаписи не утратило живость посылов.

Масуд Пезешкиан, Президент Ирана:

Уверен, что мы сможем представить успешные модели региональной интеграции и превратить эту историческую возможность в поворотный момент в совместном развитии. Будущее принадлежит народам, которые прокладывают путь к прогрессу посредством сотрудничества и взаимного доверия. ЕАЭС 2.0 – это уже точно не только про цифры. А интерес к Союзу растет. В итоге с полей саммита в информационном пространстве сразу два совместные фото. Отдельно главы стран-участников, а это уже с руководителями делегаций стран-наблюдателей. Успевать надо не только журналистам. Самому Союзу. О приоритетах сказал белорусский лидер. «Не заниматься суетой и чрезвычайщиной» – на какие острые вопросы обратил внимание Лукашенко на саммите ЕАЭС.

Дольше всего церемония встречи Александра Лукашенко длилась с Владимиром Путиным и Шавкатом Мерзиеевым. С коллегами глава государства обменялся фразами. И все были в хорошем расположении духа. Но, что называется, наговорились коллеги за закрытыми дверями. В узком составе встреча продлилась без 15 минут 2 часа. Тема злободневная – маркировка товаров. Маркировка товара в ЕАЭС. Участники заседания обсудили острейшую тему форума.

Кстати, под редакцией Алексея Оверчука появилась книга для руководителей стран ЕАЭС. «Евразийская идея» может войти и в учебные программы образовательного пространства. Главная новость Минского саммита – Соглашение об экономическом партнерстве между Евразийским экономическим союзом и Объединенными Арабскими Эмиратами. И временное торговое соглашение между ЕАЭС и Монголией. Подробности здесь.

Главный вайб дней большой евразийской интеграции в Минске – это поиски новой стратегии развития. Союз перерос кооперацию ради кооперации. Это было первые 10 лет. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В прошлом году мы запустили механизм поддержки промышленной кооперации, выделили средства. Но результатов пока нет. С Президентом Лукашенко согласился и коллега Путин. Пора переходит на новых уровень – на уровень высокотехнологичной интеграции.