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Китайским специалистам интересен опыт Беларуси в свиноводстве

06 июня 2026 07:43
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Продовольственная безопасность, укрепление кооперации и заключение взаимовыгодных контрактов. Продолжается Белорусская агропромышленная неделя. Ключевое мероприятие – международная специализированная выставка «Белагро-2026». На его полях не только демонстрируются достижения в сфере АПК, но и проходят деловые мероприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это прекрасные машины». Президент Ганы оценил белорусскую технику на «Белагро-2026».

Китайским специалистам интересен опыт Беларуси в свиноводстве-2

Так, гостям из Китая интересен белорусский опыт племенного свиноводства. Гости из Поднебесной предложили свою помощь в цифровизации данной сферы. Китайские разработчики презентовали новое мобильное приложение. С его помощью покупатель может по конкретным параметрам и характеристикам в режиме онлайн выбрать наиболее подходящее ему животное. 

Китайским специалистам интересен опыт Беларуси в свиноводстве-4

Сяобо Чжан, директор по продажам международной корпорации в сфере сельского хозяйства и свиноводства:
После рождения свиньи мы берем ее генетический материал и отправляем в лабораторию для анализов. После вносим их в программу. Таким образом, можно онлайн увидеть в каком аспекте будет полезна та или иная свинья: у нее будет хорошее потомство, будет быстро расти или какие-то другие преимущества.

Кроме цифровых решений, китайская сторона предлагает делиться передовым опытом ведения свиноводства: организовать обучение специалистов двух стран.

# Беларусь-Китай # Технологии

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