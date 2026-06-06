Китайским специалистам интересен опыт Беларуси в свиноводстве
Продовольственная безопасность, укрепление кооперации и заключение взаимовыгодных контрактов. Продолжается Белорусская агропромышленная неделя. Ключевое мероприятие – международная специализированная выставка «Белагро-2026». На его полях не только демонстрируются достижения в сфере АПК, но и проходят деловые мероприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Это прекрасные машины». Президент Ганы оценил белорусскую технику на «Белагро-2026».
Так, гостям из Китая интересен белорусский опыт племенного свиноводства. Гости из Поднебесной предложили свою помощь в цифровизации данной сферы. Китайские разработчики презентовали новое мобильное приложение. С его помощью покупатель может по конкретным параметрам и характеристикам в режиме онлайн выбрать наиболее подходящее ему животное.
Сяобо Чжан, директор по продажам международной корпорации в сфере сельского хозяйства и свиноводства:
После рождения свиньи мы берем ее генетический материал и отправляем в лабораторию для анализов. После вносим их в программу. Таким образом, можно онлайн увидеть в каком аспекте будет полезна та или иная свинья: у нее будет хорошее потомство, будет быстро расти или какие-то другие преимущества.
Кроме цифровых решений, китайская сторона предлагает делиться передовым опытом ведения свиноводства: организовать обучение специалистов двух стран.