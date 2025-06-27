Лукашенко: «золотой миллиард» навязывает миру деструктивную повестку

ЕАЭС 2.0, или большая евразийская перезагрузка. Минск на протяжении двух дней живет под знаком глобальных интеграционных процессов. Накануне масштабный Евразийский экономический форум. Сегодня, 27 июня, заседание Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тема защиты своего рынка – пункт А любого экономического союза. Поведение Армении заставляет задуматься. На двух стульях не усидишь. Как бы вчера ни пытался наш Президент дипломатично заступиться за Ереван, но выбор все равно надо будет сделать.

Алексей Оверчук, заместитель председателя правительства России:

В нормативной правовой базе Республики Армении появляются нормативные акты, которые упрощают некоторые правила сертификации продовольственных товаров из государств, которые не являются членами Евразийского экономического союза. Это означает, что на внутренний рынок Евразийского экономического союза могут попадать товары, которые не соответствуют нашим требованиям. Свято место пусто не бывает. Пока Ереван думает, в ногу с ЕАЭС шагают Эмираты и Монголия. Эта страна подписала временное торговое соглашение с ЕАЭС.

Лхагважав Баатаржав, президент Монгольской Национальной торгово-промышленной палаты:

В основе подписания временного соглашения у нас аннулируются основные 367 позиций. Аннулируются таможенные тарифы от 5 до 50 %. И в состав 360 позиций товаров входят основные товары агропромышленного комплекса Монголии.

Новые кадры на совместном фото евразийской интеграции. Теперь уже с главами делегаций государств-наблюдателей. Успевать надо не только журналистам, самому Союзу. О приоритетах говорит белорусский лидер. «Не заниматься суетой и чрезвычайщиной» – на какие острые вопросы обратил внимание Лукашенко на саммите ЕАЭС.

Всего подписано 14 документов экономического характера, но теперь евразийская интеграция – это еще и альтернатива глобализации. В чем отличие? В самих подходах. Делать жизнь лучше не только для «золотого миллиарда».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Растущая геополитическая напряженность и фрагментация мировой экономики диссонируют с запросом глобального большинства. Мы должны все-таки постараться отбросить в сторону деструктивную повестку, которую навязывает так называемый золотой миллиард, хотя уже он никакой не золотой. Нужно повышать конкурентоспособность экономик, развивать промышленность, добиваться технологического суверенитета, обеспечивать продовольственную безопасность, создавать условия для мирной и спокойной жизни наших народов. Союз успешно прошел этап становления и демонстрирует хорошие темпы развития. Тема экзистенциального противостояния затронула и сугубо экономический союз. Например, на саммит не смог прибыть президент Ирана. Даже обращение по видеозаписи не утратило живость посылов. Альфой и Омегой дня большой евразийской интеграции в Минске стали двусторонние встречи. Лукашенко провёл встречу с премьер-министром Мьянмы. При всей экономичности Союза борьбы не избежать, хотя бы за свои рынки. Но для этого надо просто выполнить задачи, озвученные в эти дни нашим Президентом. Они, конечно, не так тешат союзное самолюбие, как красивые цифры, но это надо делать, чтобы ЕАЭС стал таким же понятием, как и коллективный Запад, например.