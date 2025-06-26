Лукашенко: география и функционал ЕАЭС расширяются

Минск в эти дни – столица ЕАЭС и центр большой политики. IV Евразийский экономический форум и саммит Евразийского экономического союза – Беларусь принимает ключевые мероприятия на правах председателя в органах интеграционного объединения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главная цель развития ЕАЭС – повышение благосостояния граждан Союза. Об этом заявил Александр Лукашенко, открывая пленарную сессию экономического форума. Заседание прошло на площадке международного выставочного центра «БелЭкспо» с участием руководителей государств «пятерки». Страны ЕАЭС добились значительных успехов, но еще есть над чем работать. Глава белорусского государства призвал партнеров по ЕАЭС не догонять друг друга, а, объединив потенциалы экономик, создавать уникальный евразийский продукт – от самолетов и поездов до цифровых решений и искусственного интеллекта. О новых перспективах – репортаж Евгения Пустового. У «БелЭкспо» официальное название – Минский международный выставочный центр. Но сегодня весь Минск – это международная Мекка. Беларусь встречает саммит ЕАЭС, «евразийскую пятерку». Хотя уже в аэропорту можно изучать политическую географию мира. Это не просто деталь, это аргумент геополитической состоятельности Союза.

Алексей Оверчук, заместитель председателя правительства России:

В минском Национальном аэропорту сегодня очень много флагов, не только государств – членов ЕАЭС, не только наблюдателей, что говорит о том, что в мире действительно растет интерес к евразийской интеграции, к Евразийскому экономическому союзу, который действительно становится центром экономического притяжения Северной Евразии. И, конечно, наши соглашения с Ираном, с ОАЭ, с Монголией прежде всего служат улучшению связанности на Евразийском континенте и обеспечению лучших экономических, торговых связей со странами Глобального Юга. Евразийский экономический форум стал предтечей заседания Высшего Евразийского экономического совета, который пройдет завтра. Встреча евразийского бизнеса собрала почти 3 тысячи участников из 33 государств мира. Всего 35 мероприятий. Апогей первого дня саммита – вечером к работе форума присоединились президенты стран Евразийского союза, Кубы, высокие гости из Мьянмы и Никарагуа. Обычно заставляющий себя ждать Путин сегодня почти не нарушил временные рамки. Александр Лукашенко коллег встречал в недавно выстроенном грандиозном «БелЭкспо». Локация соответствует теме пленарного заседания – «Стратегия евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы». А сама встреча в новых локациях историческая.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

За 10 лет более чем в 2 раза увеличился взаимный товарооборот стран-участниц и на 37 % – объем внешней торговли. Совокупный ВВП Союза вырос почти на 18 %, промышленное производство – на 30, объем продукции сельского хозяйства – на 25 %, грузооборот – на 10, объем инвестиций – более чем на 40 %. Уровень безработицы снизился почти вдвое и составляет менее 3 % (2,8). Евразийский бизнес в полной мере ощутил преимущества беспошлинной трансграничной торговли и применения единых норм права, беспрепятственных взаиморасчетов в национальных валютах. Важным достижением для наших граждан являются возможности свободного трудоустройства в ЕАЭС. Создан цифровой сервис «Работа без границ», обеспечены равные права в сфере пенсионного обеспечения, признание документов об образовании. У нас появились страны-наблюдатели на разных континентах. Мы заключаем торговые соглашения. То есть и география, и функционал ЕАЭС расширяются. Даже всегда филигранный и самый известный кадр кремлевского пула растерялся в поисках деталей: поразила вся белорусская картинка.

Павел Зарубин, политический обозреватель ВГТРК (Россия):

Я вас, наверное, не удивлю этим, потому что вам все время об этом говорят. Но снова хочется сказать. Прекрасный, благоустроенный, чистый, уютный город, в котором и масштаб, и уют. Я даже не знаю, как это можно совместить. Но здесь это удается. Белорусский прием впечатлил и журналистов, и тех, про кого они пишут и рассказывают. Причем высокая оценка звучит на разных языках. Понятно даже без перевода.