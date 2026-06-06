Лукашенко: Беларусь готова к возобновлению взаимоуважительного и равноправного диалога со Швецией

Беларусь высоко ценит давние партнерские белорусско-шведские связи и остается готовой к возобновлению взаимоуважительного и равноправного диалога ради прогресса и благополучия наших государств и народов, а также укрепления безопасности в регионе. Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко народу Швеции с Национальным днем. Глава государства подчеркнул, что этот праздник символизирует единство, богатое историческое наследие и прочные традиции, которые глубоко ценит народ Швеции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.