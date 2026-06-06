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Лукашенко: Беларусь готова к возобновлению взаимоуважительного и равноправного диалога со Швецией

06 июня 2026 07:35
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Беларусь высоко ценит давние партнерские белорусско-шведские связи и остается готовой к возобновлению взаимоуважительного и равноправного диалога ради прогресса и благополучия наших государств и народов, а также укрепления безопасности в регионе. Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко народу Швеции с Национальным днем. Глава государства подчеркнул, что этот праздник символизирует единство, богатое историческое наследие и прочные традиции, которые глубоко ценит народ Швеции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: Беларусь готова к возобновлению взаимоуважительного и равноправного диалога со Швецией-2

«Миролюбивость и трудолюбие, сдержанность и жизненная терпимость, стремление к равенству и уважение к соседям стали основой вашей национальной идентичности. То же самое свойственно и белорусам. К сожалению, сегодня эти качества не могут взаимно проявиться в полной мере в двусторонних отношениях из-за созданных отдельными недальновидными политиками искусственных преград», – подчеркнул белорусский лидер. 

Президент Беларуси пожелал народу Швеции процветания и мирного неба над головой.

# Александр Лукашенко # Беларусь-Швеция

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