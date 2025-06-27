Лукашенко рассказал, что нужно делать, чтобы ЕАЭС не был площадкой для теоретических дискуссий
Дни большой политики в Минске. Почему к ЕАЭС сегодня приковано внимание всего мира и что необходимо, чтобы Союз был не площадкой для теоретических дискуссий, а эффективно работающей структурой? Эти вопросы в центре внимания лидеров евразийской пятерки, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во Дворце Независимости проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета. На встрече лично присутствуют все главы государств – участников ЕАЭС, за исключением премьер-министра Армении. Он подключился к диалогу по видеосвязи.
Буквально несколько минут назад лидеры завершили общение в узком составе. Повестка обширная – в списке около полутора десятков тем. Кроме того, ряд вопросов требует принятия конкретных решений на высшем уровне.
Подробности узнаем у нашего политического обозревателя Виктории Ходосок.
Виктория Ходосок, политический обозреватель:
Большой разговор о будущем евразийской интеграции продолжается. Напомню, заседание Высшего Евразийского экономического совета проходит в двух форматах. Лидеры уже провели встречу в узком составе. Еще одна встреча – расширенное заседание Саммита. В котором участие принимают главы государств-наблюдателей при ЕАЭС – Президент Узбекистана, Президент Кубы, а также премьер-министр Мьянмы – страна в марте этого года выражала намерение получить статус наблюдателя ЕАЭС. Также к разговору приглашены представители государств-партнеров Союза – наследный принц Абу-Даби и первый заместитель премьер-министра Монголии.
Саммит проходит под председательством Александра Лукашенко. Белорусский лидер выступил первым на заседании в узком формате. Президент напомнил, что накануне, в ходе пленарной сессии IV Евразийского экономического форума, уже было начато обсуждение актуальных тем и стратегий углубления евразийской интеграции. Каждый из лидеров высказал свое видение дальнейшего развития объединения. Но общая ключевая идея в том, что ЕАЭС не должен превращаться в площадку для теоретических дискуссий. В ближайшие пять лет Союзу необходимо активно развиваться. На этом еще раз сегодня сделал акцент глава государства.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Председательство Республики Беларусь в органах ЕАЭС реализуется в особенный год с точки зрения дальнейших перспектив для развития нашего объединения. Во-первых, мы завершаем реализацию стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Во-вторых, в этом году должна быть принята «дорожная карта» совместных действий на следующий период – уже для реализации декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в ЕАЭС. Мы поддержали предложение о том, что соответствующий план мероприятий будет утвержден на уровне Совета ЕЭК, а затем представлен Высшему совету. Но это не значит, что вопрос останется без внимания глав государств. Ожидаем обстоятельный доклад на декабрьском заседании. Если мы хотим, чтобы ЕАЭС был работающей и эффективной структурой, а не площадкой теоретических дискуссий, темп развития нашего Союза на следующую пятилетку должен быть напряженным, по каждому направлению нужен четкий алгоритм действий, приводящий к конкретному общему результату.
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