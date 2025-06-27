Лукашенко рассказал, что нужно делать, чтобы ЕАЭС не был площадкой для теоретических дискуссий

Дни большой политики в Минске. Почему к ЕАЭС сегодня приковано внимание всего мира и что необходимо, чтобы Союз был не площадкой для теоретических дискуссий, а эффективно работающей структурой? Эти вопросы в центре внимания лидеров евразийской пятерки, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Дворце Независимости проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета. На встрече лично присутствуют все главы государств – участников ЕАЭС, за исключением премьер-министра Армении. Он подключился к диалогу по видеосвязи.

Буквально несколько минут назад лидеры завершили общение в узком составе. Повестка обширная – в списке около полутора десятков тем. Кроме того, ряд вопросов требует принятия конкретных решений на высшем уровне.