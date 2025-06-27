Маркировка товара в ЕАЭС. Участники заседания обсудили острейшую тему форума

ЕАЭС 2.0, или большая евразийская перезагрузка. Минск на протяжении двух дней живет под знаком глобальных интеграционных процессов. Накануне масштабный Евразийский экономический форум. Сегодня, 27 июня, заседание Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Саммит, который собрал во Дворце Независимости глав всех государств – участников ЕАЭС за исключением премьер-министра Армении (он подключился к диалогу по видеосвязи), прошел под председательством Президента Беларуси.

Александр Лукашенко назвал этот год особенным для ЕАЭС. В 2025-м завершается реализация стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции, и странам необходимо разработать новый план совместных действий. В связи с этим белорусский лидер призвал партнеров к напряженной работе.

Для того чтобы ЕАЭС был эффективной структурой, а не площадкой теоретических дискуссий, по каждому направлению необходим четкий алгоритм, приводящий к конкретному общему результату. Как сделать нашу пятерку привлекательнее для турбулентного мира, посоветовал белорусский лидер.